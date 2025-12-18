Bitcoin war der Frühindikator, Micron liefert die Fundamentaldaten: Krypto und Speicherchip-Aktien laufen in einem gemeinsamen Infrastrukturzyklus. Warum ausgerechnet Memory zum Engpass für KI und Bitcoin wird und was das für Anleger bedeutet.

KI treibt Micron und warum Speicherchips auch für Bitcoin und Krypto entscheidend werden

In diesem Artikel erfährst du: Warum Micron ein Frühindikator für den nächsten Krypto-Infrastruktur-Zyklus ist

Wie sich der aktuelle Micron-Zyklus fundamental von früheren Memory-Booms unterscheidet

Was Krypto-Investoren aus Microns Zahlen für Bitcoin und Risk-On ableiten können

Micron überrascht mit starken Zahlen, doch der wahre Hebel liegt tiefer: Der US-Speicherchip-Hersteller profitiert nicht nur vom KI-Boom, sondern steht an einer infrastrukturellen Schnittstelle, die auch für Bitcoin-Mining, Krypto-Infrastruktur und On-Chain-Compute zunehmend relevant wird. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen: Der Memory-Zyklus ist zurück und er wird diesmal von Rechenleistung bestimmt.

