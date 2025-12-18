App herunterladen
Halbleiter, Zyklen, digitale Assets 

KI treibt Micron und warum Speicherchips auch für Bitcoin und Krypto entscheidend werden

Bitcoin war der Frühindikator, Micron liefert die Fundamentaldaten: Krypto und Speicherchip-Aktien laufen in einem gemeinsamen Infrastrukturzyklus. Warum ausgerechnet Memory zum Engpass für KI und Bitcoin wird und was das für Anleger bedeutet.

Maximilian Wauer
Zu sehen ist das Logo von Micron auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | Micron profitiert von KI: Warum Speicherchips zum Engpass für KI, Cloud und Bitcoin-Infrastruktur werden und was das für Krypto bedeutet

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Micron ein Frühindikator für den nächsten Krypto-Infrastruktur-Zyklus ist
  • Wie sich der aktuelle Micron-Zyklus fundamental von früheren Memory-Booms unterscheidet
  • Was Krypto-Investoren aus Microns Zahlen für Bitcoin und Risk-On ableiten können

Micron überrascht mit starken Zahlen, doch der wahre Hebel liegt tiefer: Der US-Speicherchip-Hersteller profitiert nicht nur vom KI-Boom, sondern steht an einer infrastrukturellen Schnittstelle, die auch für Bitcoin-Mining, Krypto-Infrastruktur und On-Chain-Compute zunehmend relevant wird. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen: Der Memory-Zyklus ist zurück und er wird diesmal von Rechenleistung bestimmt.

