“AI and Crypto don’t mix” – so äußerte sich Krypto-Star-Entwickler Andre Cronje zum aktuellen Hype um künstliche Intelligenz. In seinen Augen ist es genau das – nur ein Hype. Mit Blick auf die Krypto-Charts der vergangenen Wochen müsste man glauben, es wäre wieder Bullenmarkt angesagt. Dreistellige Kurssprünge in kürzester Zeit finden sich in einer bestimmten Kategorie wieder: den KI-Coins.

Die Aufregung um OpenAI und ChatGPT ist auch in der Krypto-Welt allgegenwärtig. Zugegeben: Die Kombination aus Krypto und KI schien auf den ersten Blick weit hergeholt. So bekamen Krypto-Projekte wie The Graph (GRT) plötzlich das Label eines KI-Coins, wenngleich das Projekt sich zuvor als Indexing-Protokoll verstand. Wie sich herausstellt, reicht bereits ein kleines Investment in ein entsprechendes Start-up, um als KI-Projekt durchzugehen. Daraus folgt: Nicht überall, wo künstliche Intelligenz draufsteht, steckt auch wirklich künstliche Intelligenz drin. So stellt sich die Frage: Ist der jüngste KI-Hype lediglich eine Ausrede, um nach einem Jahr Bärenmarkt wieder einen Grund zum Feiern zu haben?

Zweifelsohne lenkte erst der ChatGPT-Hype die Aufmerksamkeit auf die KI-Projekte am Krypto-Markt. Schließlich bieten sie Kleinanlegern eine schnelle und einfache Möglichkeit der Spekulation und Beteiligung am Trubel. Wie sich aber zeigt, liefert die Symbiose der beiden Zukunftstechnologien abseits des Medienrummels echte Lösungen zu bestehenden Hürden im Krypto-Ökosystem. Dazu zählen beispielsweise mangelnde Interoperabilität, technische Komplexität oder ungeklärte Besitzansprüche. Mit der wachsenden Bedeutung der KI-Anwendungen dürfte demnach auch die Nachfrage nach einer offenen, dezentralen und sicheren KI bestehen.

Interoperable künstliche Intelligenz

An dieser Stelle setzen Projekte wie SingularityNET an. Der AGIX-­Token ritt in den vergangenen Monaten ganz oben auf der Welle der KI-Coins. Vereinfacht könnte man ihn als Zahlungsmittel in “Cardanos App-Store für künstliche Intelligenz” bezeichnen. Das aber würde der wahren Ambition des Projekts wahrscheinlich nicht gerecht. Lanciert wurde Singularity­NET nicht ohne Grund auf einer der dezentralsten Blockchain des Sektors. Und das schon lange vor dem jüngsten Hype um ChatGPT und Co.

