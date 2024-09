US-Behörden stufen Bitcoin als Rohstoff ein. Damit befindet sich die Kryptowährung in Gesellschaft mit anderen Rohstoffen wie Kaffee oder Kakao. Ein Vergleich zeigt, dass BTC zumindest im laufenden Jahr nicht die höchste Rendite in dieser Anlageklasse bietet.

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark der Kakao-Preis 2024 im Vergleich zu Bitcoin gestiegen ist

Warum Agrar-Rohstoffe wie Orangensaft und Kaffee so teuer sind

Weshalb sich der Uran-Preis in diesem Jahr im Aufwind befindet

Ob Gold nach dem neuen Rekordhoch tatsächlich profitabler als Bitcoin ist

Gary Gensler, Vorsitzender der US-Finanzaufsichtsbehörde SEC, zieht eine klare Grenze zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Demnach erkennt er BTC als Rohstoff an und grenzt ihn von Ethereum, Solana und Co. ab, die aus seiner Sicht als Wertpapiere einzustufen sind. Auch Rostin Behnam, Vorsitzender des US Commodities Futures Trading Commission (CFTC), die die Futures- und Optionsmärkte in den USA reguliert, weist Bitcoin den Status des Rohstoffes zu.

Folgt man dieser Auffassung, befindet sich BTC trotz seiner digitalen Form im Wettbewerb mit anderen Rohstoffen. Deshalb könnte es für Anleger, die solche Anlagen in ihr Portfolio aufnehmen möchten, interessant sein, das Renditepotenzial zu kennen. Folgende Rohstoff-Investments erscheinen momentan besonders lukrativ.

