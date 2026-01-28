App herunterladen
Kursanalyse 

Dieser Token steigt gerade enorm – doch kaum jemand sieht, was ihn wirklich treibt

Jupiter zeigt Stärke: Der Kurs durchbricht wichtige Marken und signalisiert Aufbruchsstimmung. Doch wie nachhaltig ist die Bewegung?

Dominic Döllel
Solana-Kurs127.12 $2.47 %
Jupiter Token auf grünem Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Jupiter steigt vor dem Airdrop

Jupiter justiert seine Airdrop-Strategie: Statt wie geplant 700 Millionen JUP auszuschütten, werden nur noch 200 Millionen sofort verteilt. Davon gehen 175 Millionen an aktive Community-Mitglieder, 25 Millionen an Wallets mit JUP Staking. Ziel ist es, den Verkaufsdruck nach dem Snapshot am 30. Januar zu verringern.

Zusätzlich sind 200 Millionen JUP exklusiv für Staker reserviert. Weitere 300 Millionen bleiben langfristig gesperrt, um JupNet strategisch zu stärken. Weitere 300 Millionen sollen als Ecosystem Rewards dienen, ohne kurzfristigen Verkauf.

Parallel hat Coinbase Jupiter in seine App integriert. Nutzer in den USA und Brasilien können nun direkt über Solana auf Jupiter Token zugreifen. Das senkt die Hürden für Neueinsteiger und erweitert das Marktpotenzial.

Der reduzierte Airdrop und die Integration markieren einen klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum statt kurzfristiger Hype. Ob sich daraus eine stabile Nutzerbasis entwickelt, bleibt abzuwarten. Doch wie reagiert der JUP-Kurs?

Jupiter-Kurs: Struktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,2030 USD (Low) und 0,2128 USD (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2124 USD und damit deutlich über dem Vortagskurs von 0,1929 USD (24h), was einer starken kurzfristigen Entwicklung entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt 685.239.000 USD.

Jupiter in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,1988 USD) und bildet in den letzten drei 4‑Stunden‑Kerzen höhere Hochs und höhere Tiefs. Naheliegende Unterstützungen sind 0,2030 USD und das EMA‑20 bei 0,1988 USD; unmittelbare Widerstände liegen bei 0,2128 USD und im Bereich um 0,2257 USD. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullisch.

“Anhaltende Käuferdynamik”

Der RSI (14) liegt bei 83,8 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Die Beschleunigung des Histogramms deutet auf anhaltende Käuferdynamik, wodurch kurzfristige Retracements wahrscheinlicher werden.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,0300 USD, was im Verhältnis zum Kurs erhöhte Schwankungsbreite anzeigt. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Ausbruchs-/Volatilitätsphase mit angespannter Stimmung, solange die Bänder weiter aufgehen.

Kurzfristige Jupiter-Prognose

Die kurzfristige Prognose bleibt bullisch, allerdings besteht erhöhtes Rückschlagrisiko wegen des stark überkauften RSI. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2030 USD und 0,1988 USD (EMA‑20); relevante Widerstände bei 0,2128 USD und 0,2257 USD.

So könnte Jupiter reagieren

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,2257 USD würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen, während ein Bruch unter 0,2030 USD die Konsolidierung in Richtung EMA‑Region (0,1988 USD) beschleunigen dürfte. Anleger sollten kurzfristig Stop‑Loss‑Disziplin beachten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

