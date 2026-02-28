IOTA-Vision gescheitert? Dominik Schiener widerspricht

Mit dem Internet der Dinge verband IOTA einst große Ambitionen. Was daraus geworden ist und wohin Dominik Schiener das Projekt heute führen will.

Als IOTA 2015 startete, sah die Welt – und vor allem der Krypto-Space – noch anders aus. Viele Konzepte aus dieser frühen Phase haben sich bislang nicht vollständig durchgesetzt. Dazu zählt auch die Idee einer autonomen, vernetzten Maschinenökonomie. Das Internet der Dinge ist im Alltag der meisten Menschen kaum präsent – der Kühlschrank füllt sich noch nicht selbst. Ist die ursprüngliche Vision von IOTA, als technisches Rückgrat dieser Maschinenökonomie zu fungieren, also gescheitert? Dominik Schiener beantwortet diese Frage gegenüber BTC-ECHO mit einem klaren Nein. Mehr noch: Man widme sich denselben Herausforderungen heute “auf greifbarere und bedeutungsvollere Weise”. Wo das Projekt aktuell steht, welche Ziele IOTA in diesem Jahr verfolgt und warum ein Marktcrash aus seiner Sicht ganz gut tat.

IoT-Vision gescheitert?

Vor zehn Jahren befand sich der Krypto-Space noch in der Experimentierphase. Projekte mit neuen technischen Ansätzen wurden entwickelt, das Wettrennen um die aussichtsreichsten Anwendungsfälle begann. Wer sich damals mit dem Internet der Dinge beschäftigte, kam an IOTA kaum vorbei. Das von Dominik Schiener mitgegründete Projekt wollte mit dem Tangle zur zentralen Infrastruktur vernetzter Geräte werden. Ein ambitioniertes Vorhaben, das heute ferner denn je scheint.

Dominik Schiener sieht das anders. Er fasst die ursprüngliche Zielsetzung nur weiter: “Beim Internet of Things ging es immer darum, eine vertrauenswürdige, gemeinsame digitale Ebene zu schaffen, über die Maschinen, Organisationen und Menschen Daten und Werte austauschen können”, sagt der IOTA-Mitgründer. “Mit der Zeit haben wir erkannt, dass diese Herausforderung weit über einzelne Geräte hinausgeht – sie betrifft ganze Wirtschaftssysteme”.

IOTA erfindet sich neu

IOTA musste in den vergangenen Jahren erhebliche Anpassungen vornehmen. Frühe Designentscheidungen sollten sich im Nachhinein als Hindernis herausstellen. Das Projekt stellte sich deshalb mehrfach neu auf. Mit dem Rebased-Upgrade 2025 wurde schließlich ein grundlegender Neustart eingeleitet, der IOTA insbesondere für industrielle Anwendungen attraktiver machen soll. Auf technologischer Ebene habe man sich damit “grundlegend neu positioniert”, so Schiener.

Auch ökonomisch erfolgte eine Neuausrichtung, mit potenziellen Folgen für die Entwicklung des IOTA-Tokens. Durch eingeführtes Staking sowie die Verbrennung von Gebühren wird das Angebot theoretisch schrittweise reduziert. Ein sinkendes Angebot kann sich preistreibend auswirken, sofern die Nachfrage steigt. Davon war in den vergangenen Monaten allerdings wenig zu sehen: Mit rund sechs Cent notiert MIOTA derzeit auf Allzeittief-Niveau.

Technisch wie wirtschaftlich stehe IOTA dennoch so gut da wie nie zuvor, meint Schiener. “Durch Staking und Smart Contracts verfügt IOTA nun über eine produktionsreife Infrastruktur. Gleichzeitig sehen wir mehr dApps, Integrationen und tatsächliche Mainnet-Nutzung als je zuvor – ein Zeichen dafür, dass das Ökosystem die reine Experimentierphase hinter sich gelassen hat”.

Pläne für 2026

Als Zeichen könnte man es auch interpretieren, dass Schiener heute bei IoT eher von Handel, digitalen Identitäten und der Tokenisierung realer Vermögenswerte spricht. “Die ursprüngliche IoT-Vision ist gereift”, so Schiener. Real World Assets, digitale Identitäten oder Supply-Chain-Projekte wie Salus und das Trade Worldwide Information Network (TWIN) seien letztlich “größere und wirkungsvollere Ausprägungen derselben Idee”.

Für 2026 richte sich der Fokus auf “Umsetzung und reale Adoption”, so Schiener. “Das Starfish-Konsens-Upgrade wird das Netzwerk noch schneller, widerstandsfähiger und leistungsfähiger machen, insbesondere im Hinblick auf Unternehmens- und staatliche Nutzung im großen Maßstab”.

Darüber hinaus kündigt Schiener weitere Handelsinitiativen an. “Unser Ziel ist es, drei bis fünf Länder vollständig zu vernetzen”. Über das Handelsnetzwerk TWIN wolle man weiter “Handelsdokumente digitalisieren, reale Vermögenswerte tokenisieren, Handelsfinanzierung ermöglichen und Stablecoin-Zahlungen integrieren”.

“Hypegetriebene Token-Launches verschwinden”

Der Krypto-Markt hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark gewandelt, nicht zuletzt durch den Einstieg großer Finanzakteure. “Wir beobachten, dass große Institutionen ernsthaft einsteigen”, sagt Schiener. Das sei “ein enormer Schritt”. Krypto-Infrastruktur werde “zunehmend für reale Transaktionen genutzt und nicht nur für spekulativen Handel”.

Ganz stimmt das jedoch nicht, wie Schiener selbst einräumt. Der Crash im Oktober vergangenen Jahres, von dem sich der Markt bis heute nicht erholt hat, hat erneut die Blasenanfälligkeit gezeigt und “tiefe systemische Schwachstellen im Krypto-Markt offengelegt”. Schiener hält eine solche Korrektur jedoch für “letztlich gesund”. “Viele hypegetriebene Token-Launches verschwinden, während Projekte mit realem Mehrwert – wie IOTA – in einer stabileren Marktphase bessere Chancen haben, sich durchzusetzen”. Da kommt ein Bärenmarkt doch gerade recht.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien am 15. Februar. Vor Wiederveröffentlichung wurde er inhaltlich geprüft und gegebenenfalls angepasst.

