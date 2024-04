Base ist in aller Munde. Was On-Chain-Daten über das Netzwerk verraten und welche Konsequenzen der Erfolg der Coinbase Blockchain für Ethereum hat.

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter dem Aufstieg von Base steckt

Was On-Chain-Daten über Base verraten

Inwiefern sich der Erfolg von Base auf Ethereum auswirkt

Welche Hürden Base im Weg stehen

Ob Base das perfekte Blockchain-Netzwerk für den Bullrun ist

In jedem Krypto-Bullrun gibt es bestimmte Blockchains, die den Krypto-Markt anführen. Entsprechend stellen sich viele Anleger die Frage, welche Projekte und Coins in diesem Bullrun die Narrative bestimmen und die größten Kurszuwächse für sich verbuchen können. Neben Solana gehen immer mehr Experten, Krypto-Influencer und institutionelle Investoren davon aus, dass Base in diesem Bullrun eines dieser Blockchain-Ökosysteme sein wird. Nachfolgend wird in diesem Artikel darauf eingegangen, was hinter dem Erfolg der Coinbase Blockchain steckt und warum dem Projekt eine große Zukunft bevorsteht.

Was hinter dem jüngsten Erfolg von Base steckt