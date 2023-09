Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen im Altcoin-Sektor konnte sich IOTA (MIOTA) in den letzten Tagen besser behaupten. Seit der marktübergreifenden Kurskorrektur am 17. August, in dessen Folge der MIOTA-Kurs temporär auf ein neues Jahrestief abrutschte, zeigten die Bullen ein erstes Lebenszeichen und hievten IOTA um 35 Prozent gen Norden. Unverändert bewegt sich der Kurs in einer übergeordneten bullishen Chartformation, dem sogenannten Falling-Wedge Pattern. Doch kann der Kurs sich weiterhin gegen die bearishe Stimmung am Krypto-Markt stemmen?

