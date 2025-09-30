App herunterladen
"Einzigartiger Wettbewerbsvorteil" IOTA nach Neustart: 3 Hebel für den Mainstream-Durchbruch

Mehr Leistung, freundlichere Bedienung: Bei IOTA stehen einige Änderungen an. Mit diesen drei Updates will das Projekt für den Massenmarkt aufrüsten.

Moritz Draht
Eine IOTA-Kryptowährungsmünze steht auf einem Tablet, das ein digitales Diagramm anzeigt, dessen blaue und rosa Linien die dynamischen Trends von IOTA auf dem Kryptomarkt hervorheben.

Beitragsbild: Shutterstock

 | IOTA stellt sich technisch neu auf

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche technischen Weiterentwicklungen IOTA für industrielle Anwendungen attraktiv machen sollen
  • Mit welcher Initiative das Netzwerk zum Rückgrat für digitale Handelsprozesse aufsteigen möchte
  • Wie neue Funktionen die Nutzung im Alltag vereinfachen und die Adoption vorantreiben sollen
  • Warum das neue Konsensmodell eine Schlüsselrolle für Skalierung spielt

Mit dem Rebased-Upgrade hat IOTA vor einigen Monaten einen Neustart hingelegt: Staking, eine neue Programmiersprache und ein neues Konsensverfahren haben die zentralen Stellschrauben des Netzwerks radikal verändert. Nun will IOTA beweisen, dass man bereit ist für den Sprung in die Massenadoption. “Wir führen eine Reihe von Upgrades ein, die unsere Position als eines der adoption-ready Layer-1-Netzwerke stärken”, führt Dominik Schiener gegenüber BTC-ECHO aus. So geht es jetzt weiter.

