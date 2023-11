Die Erholung im Altcoin-Sektor sorgte auch bei IOTA (MIOTA) für einen spürbaren Kursanstieg. In Folge des Ausbruchs über die Oberkante der übergeordneten Falling-Wedge-Pattern in der letzten Oktoberwoche stieg der MIOTA-Kurs in der Spitze um 35 Prozent auf 0,202 US-Dollar gen Norden. Hier prallte der Kurs in der Vorwoche zunächst gen Süden ab und testet aktuell den multiplen Unterstützungsbereich aus EMA20 (rot) und EMA200 (blau) um 0,180 US-Dollar. Nun gilt es für die Bullen, die positive Kursentwicklung der letzten Handelswochen nicht zu gefährden. Folgende Kursniveaus sollten Anleger in den kommenden Wochen im Blick haben.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen