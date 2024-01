Ach Charles, das mit uns hätte was werden können. Haben wir nicht immer von dir in den höchsten Tönen geschrieben? Cardano als geniale Erfindung gelobt? Und dann das: “Shizer!” Auf Twitter – wo sonst – brodelte ein kleiner Shitstorm, nachdem BTC-ECHO die Dreistigkeit besaß, über einen Report zu berichten, der Cardano als weitestgehend nutzlos abstempelt. So mancher ADA-Fan fühlte sich dadurch scheinbar auf den Schlips getreten. Es wurde sich über mangelnde Berichterstattung beschwert. Also solche, in der Cardano besser wegkommt. Was Charles Hoskinson höchstpersönlich mit dem unflätigen Kraftausdruck kommentierte. Wir nehmen es sportlich. Auf Twitter fliegen einem schon mal schlimmere Beleidigungen um die Ohren.

Können wir nicht Freunde bleiben, Charles?