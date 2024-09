In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Hedera (HBAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Daily Chart von Hedera (HBAR) wurde der Wick vom 5. August vollständig gefüllt, und der Kurs findet derzeit Unterstützung bei 0,0461 US-Dollar (blaue Linie im Chart). Bevor HBAR den Point of Control (POC) vom VPVR bei 0,0528 US-Dollar erreicht, wo das größte Handelsvolumen stattfand, muss zunächst der kleine Widerstand bei 0,0514 US-Dollar (an der gelben Linie) überwunden werden.

Es ist im Daily Chart deutlich erkennbar, dass HBAR seit dem Verlust des 50-EMA auf Tagesbasis nicht in der Lage war, diesen zurückzuerobern. Jeder Versuch, den 50-EMA zu durchbrechen, wurde mit einem Abverkauf quittiert (im Chart mit gelben Kreisen markiert). Sollte der Support bei 0,0461 US-Dollar (blaue Linie) weiterhin halten und genügend Handelsvolumen aufkommen, könnte Hedera einen weiteren Versuch starten, den 50er EMA zu überwinden. Falls der Kurs erneut scheitert, würde er voraussichtlich Unterstützung am POC und am aktuellen Volumenwiderstand des VPVR finden, bevor er den 50-EMA letztendlich durchbrechen könnte.

Momentan erschwert die Entwicklung von Bitcoin nicht nur HBAR, sondern auch allen anderen Altcoins die Aufwärtsbewegung. Es bleibt abzuwarten, wie sich BTC in nächster Zeit entwickelt.

HBAR Tageschart (Quelle: TradingView)

Indikatoren zeigen positiven Signalen

Im 4-Stunden-Chart liegt der RSI aktuell bei 42 Punkten und steigt an. Sollte der Kurs weiterhin seitwärts verlaufen oder fallen, könnte sich eine bullishe Divergenz bilden, die das Potenzial für einen Kursausbruch nach oben mit sich bringt. Hinzu kommt der Support an der blauen Box, die sich zwischen 0,0453 US-Dollar und 0,0486 US-Dollar erstreckt. Hält dieser Support, könnte sich ein doppelter Boden bei HBAR bilden, was ebenfalls auf steigende Kurse hinweisen würde. Im besten Fall könnte der Coin von Hedera den 200-EMA im 4-Stunden-Chart erneut testen und, falls der Kurs darüber schließt, den Abwärtstrend hinter sich lassen.

Der MACD zeigt aktuell ein abflachendes Histogramm, was darauf hindeutet, dass das Momentum in beide Richtungen ausschlagen könnte. Es bleibt abzuwarten, welche Richtung der Markt einschlagen wird.

HBAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.