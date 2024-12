Hedera Hashgraph wächst um 500 Prozent in einem Monat. Kaum ein Krypto-Projekt hat so hochwertige Partnerschaften. Was den Coin ausmacht.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Hedera gerade so explodiert

Wie stark vernetzt das Projekt ist

Wie die Blockchain sich von anderen Netzwerken unterscheidet

Was es für Kritik und Zweifel gibt

Hedera Hashgraph freut sich über großes Kurswachstum: knapp 30 Prozent in sieben Tagen und 500 Prozent Plus in einem Monat: Für den Coin der dritten Generation geht es nur noch nach oben. Mittlerweile verzeichnet er eine Marktkapitalisierung von rund 11,7 Milliarden US-Dollar. Gestartet wurde das Projekt bereits 2018. Und seitdem hat man hart gearbeitet: Google, IBM, die Deutsche Telekom, LG und viele andere Großkonzerne sind mit an Bord. Von Real World Assets bis KI: Hedera beansprucht viele Use Cases für sich. Die Blockchain gilt als effizient, schnell und sehr günstig. Doch den aktuellen Hype treibt auch ein Gerücht an, das – sollte es wahr werden – ungeahnte Konsequenzen auf den Kurs hätte. Ein Blick in die Geschichte von Hedera, die Besonderheiten und was für den Coin und eine starke Performance in diesem Bullrun spricht.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin-Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden