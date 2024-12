Die jüngste Marktphase am gesamten Krypto-Markt war durch extreme Volatilität geprägt, bedingt durch die zahlreichen hoch gehebelt gehandelten Positionen. In den letzten 48 Stunden wurden etwa 1,5 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen liquidiert, was die Unsicherheit weiter verstärkte. Auch HBAR, das in der vergangenen Woche noch Stärke zeigte, verzeichnete vom letzten Hoch aus einen Rückgang um 40 Prozent. Diese Entwicklung überraschte viele Marktteilnehmer und verdeutlicht, wie wichtig Vorsicht in solchen Marktphasen ist.

Im Tageschart findet HBAR aktuell Unterstützung am 13er Daily EMA, wobei in den letzten drei Tagen keine Kerze unterhalb dieses Niveaus geschlossen hat. Zusätzlich bietet die grüne Linie Support, und der VPVR (Volume Profile Visible Range) zeigt ein Volumencluster in der aktuellen Kursregion. Dieses Cluster hat HBAR bisher davor bewahrt, weiter abzufallen. Sollte der Kurs jedoch unter dieses Niveau fallen, könnte der nächste starke Support erst bei der unteren grünen Linie bei 0,18 US-Dollar liegen.

Entscheidend wird auch die Entwicklung von Bitcoin sein. Sollte Bitcoin die Marke von 99.000 US-Dollar zurückgewinnen und oberhalb davon schließen, könnten sich auch für HBAR wieder Aufwärtsmöglichkeiten ergeben.

HBAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

HBAR im 4-Stunden-Chart: Entscheidung am 50er EMA

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass HBAR zuletzt auf die grüne Box zurückgefallen ist, bevor eine kleine Konsolidierung einsetzte, die dem Kurs einen vorübergehenden Anstieg ermöglichte. Derzeit befindet sich HBAR jedoch unter dem 50er EMA. Sollte der Kurs es nicht schaffen, diese Marke zu überwinden, könnte ein Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 0,24 US-Dollar erfolgen.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei etwa 44 Punkten, was bedeutet, dass sich der Kurs sowohl nach oben als auch nach unten bewegen könnte. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt, dass das negative Momentum im Histogramm abnimmt und bald in den positiven Bereich übergehen könnte. Dies könnte dem Kurs helfen, die 50er EMA zu überwinden.

Die Liquidation Levels (oben links im Chart) deuten darauf hin, dass sich derzeit die meisten offenen Positionen über dem Kurs befinden. Diese könnten potenziell angelaufen werden, sollte HBAR ein positives Momentum entwickeln.

Die anhaltende Volatilität könnte sich im Laufe der Woche fortsetzen, und es bleibt abzuwarten, ob sich der Markt beruhigen kann. Der jüngste Kursrückgang dürfte jedoch dazu beitragen, dass sich wichtige Indikatoren wie der RSI und der MACD weiter abkühlen, was langfristig stabilere Bewegungen ermöglichen könnte.

HBAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.