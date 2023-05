Heute genau vor 13 Jahren hat Laszlo Hanyecz Bitcoin-Geschichte geschrieben. Im Bitcoin-Talk-Forum hat der BTC-Pionier danach gefragt, ob ihm jemand zwei Pizzen schicken würde, wenn er dafür 10.000 BTC dafür bezahlen würde. Seit jeher wird der 22. Mai daher als Bitcoin Pizza Day gefeiert.

Seine einzige Bedingung: “Nix Komisches mit Fisch oder so”:

Ich zahle 10.000 Bitcoin für ein paar Pizzen. Vielleicht zwei große, dass ich am nächsten Tag noch etwas übrig habe. Ich mag Pizzareste, um später noch daran rumzuknabbern. Ihr könnt die Pizza selbst machen und mir nach Hause bringen oder sie mir bei einem Lieferservice bestellen. Was ich möchte, ist Essen im Austausch gegen Bitcoin geliefert zu bekommen, ohne dass ich sie selbst zubereiten muss. Wie bei einer Frühstücksplatte im Hotel oder so – die bringen dir einfach was zu essen und du bist glücklich! Ich mag Zwiebeln, Paprika, Würstchen, Pilze, Tomaten, Salami und so weiter. Aber nur das Standard-Zeug, nix Komisches mit Fisch oder so. Ich mag auch ganz einfache Käsepizzen, die sind vielleicht günstiger zuzubereiten oder zu bekommen. Wenn jemand interessiert ist, lasst es mich wissen und wir können einen Deal aushandeln. Danke, Laszlo.

Laszlo Hanyecz im Bitcoin-Talk-Forum.