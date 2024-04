In diesem Artikel erfährst du: Warum das Halving so wichtig ist

Was Experten erwarten

Warum es mehr als nur den Kurs beeinflusst

Nur noch ein paar Blöcke, dann ist es so weit. Das vierte Halving von Bitcoin dürfte irgendwann zwischen heute Nacht, dem 19. April 2024, und morgen früh geschehen. Und damit wieder: eine Halbierung der Menge an neuen Bitcoins einleiten, die täglich geschürft werden, von aktuell 900 neuen Coins auf rund 450 täglich. Die Nachfrage wächst, das Angebot sinkt. Die Szene weltweit begegnet dem Ereignis mit Spannung. Und hohen Erwartungen.

Manche prognostizieren eine Kursrallye von 150.000 US-Dollar bis zu einer halben Million US-Dollar pro Bitcoin diesen Zyklus. Der Blick in die Vergangenheit zeigt: In den Monaten nach dem Halving kam es zu starken Anstiegen beim Kurs von Bitcoin. Doch einige warnen auch vor einer Enttäuschung dieses Mal: das Halving – schon eingepreist. Und damit ein sogenanntes “Sell The News”-Event. Wir haben Stimmen von Experten gesammelt, vor allem aus Deutschland. Was erwarten sie vom Halving?

