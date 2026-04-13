Hacker haben eine Sicherheitslücke bei Polkadot ausgenutzt und Token aus dem Nichts erschaffen. Wie reagiert der DOT-Kurs?

Hacker erzeugen Milliarden Token aus dem Nichts – Angriff trifft auch Polkadot-System

Hacker erzeugen Milliarden Token aus dem Nichts – Angriff trifft auch Polkadot-System

Im Krypto-Sektor kommt es immer wieder vor, dass Hacker gezielt Schwachstellen ausnutzen. Das betrifft auch das Polkadot-Ökosystem. Ein Angreifer nutzte eine Lücke in einem Hyperbridge Gateway und konnte dadurch rund eine Milliarde “bridged DOT“ Token erzeugen, ohne dass echte Einlagen auf der ursprünglichen Chain erfolgt sind. Laut der Sicherheitsfirma CertiK lag der tatsächliche Schaden jedoch nur bei etwa 237.000 US-Dollar, da die Token nicht vollständig liquidiert werden konnten.

We’re aware of an issue affecting @hyperbridge's Ethereum gateway contract.



The exploit only affects DOT on Ethereum that is bridged through Hyperbridge and does not affect DOT in the Polkadot ecosystem, or DOT bridged through other bridges.



Polkadot, its parachains, and… — Polkadot (@Polkadot) April 13, 2026

Der Exploit basiert im Kern auf einem bekannten Problem bei Cross Chain Bridges: Wenn die Verifikation von Transaktionen fehlerhaft ist, können Angreifer Token unautorisiert prägen. Genau solche Angriffe sind in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, da Bridges komplexe Systeme mit vielen potenziellen Schwachstellen darstellen und oft große Werte sichern. Doch wie wirkt sich das auf den DOT-Kurs aus?

Polkadot-Kurs: So steht es um DOT

In den letzten sechs 4h-Kerzen bewegte sich der Kurs zwischen 1,248 USD (High) und 1,148 USD (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,184 USD und damit unter dem Vortagesschluss von 1,229 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1.985.317.580 USD. Zum Vergleich: Das Allzeithoch liegt bei 54,98 USD (2021), der aktuelle Preis ist deutlich entfernt.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (1,2457 USD) und zeigt eine Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Naheliegende Unterstützungen liegen bei 1,181 USD (Bollinger-Unterband) und 1,148 USD (Intraday-Tief), Widerstände bei 1,246 USD (EMA-20) und 1,308 USD (letzter Swing-High). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die situative Lage kurzfristig bärisch.

Momentum-Check Polkadot

Der RSI (14) liegt bei ca. 21,7 und signalisiert starke Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine verstärkte negative Beschleunigung, was den kurzfristigen Abwärtsdruck untermauert.

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Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,161 USD (Upper 1,342 USD − Lower 1,181 USD), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten, volatilen Abwärtsphase mit sehr erhöhtem Volumen am starken 04:00-Abverkauf; daraus resultiert ein hohes Risiko.

Kurzfristige Polkadot-Prognose

Die kurzfristige Prognose für Polkadot am 13.04.2026 ist bärisch: Kurs unter EMA-20, stark negatives Momentum und überverkaufter RSI. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 1,181 USD (Bollinger-Unterband) und 1,148 USD (Intraday-Tief); unmittelbare Widerstände bei 1,246 USD (EMA-20) und 1,308 USD (Swing-High).

Ein nachhaltiger Anstieg über 1,246 USD mit erhöhtem Volumen würde kurzfristig Erholungspotenzial eröffnen (bullishes Szenario), während ein Bruch unter 1,148 USD wahrscheinlich zu weiterem Abwärtsdruck führt (bearishes Szenario). Halte Stops und Risikomanagement bereit; die Lage bleibt kurzfristig fragil.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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