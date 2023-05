386 Millionen – so viele Optimism (OP) Token werden am morgigen 31. Mai freigeschaltet. Der OP-Kurs steht damit vor einer enormen Herausforderung. Laut eines Berichts des Analyseunternehmens Unlock Calendar besteht Grund zur Annahme, dass die Token-Freischaltung einen erheblichen Verkaufsdruck erzeugt. Im Durchschnitt sinkt der Kurs eines Tokens um mehr als 15 Prozent unmittelbar nach einem solchen Event. Blüht dieses Schicksal auch Optimism?

Derzeit befinden sich 291 Millionen OP-Token im Umlauf. Mit der geplanten Freischaltung erhöht sich die Gesamtmenge um mehr als 100 Prozent. Zum Zeitpunkt des Schreibens besitzen die 386 Millionen neuen Token einen Wert von knapp 600 Millionen US-Dollar. Bei dem aktuellen Handelsvolumen von “lediglich” 70 Millionen US-Dollar ein massiver Verkaufsdruck. “Es ist unwahrscheinlich, dass ein Bedarf von 400 bis 600 Millionen US-Dollar besteht, um den freigesetzten Betrag aufrechtzuerhalten”, heißt es in der Analyse. Mit anderen Worten: Die Nachfrage ist deutlich geringer als das morgen freigeschaltete Angebot.

Zudem scheint OP im Vergleich zum Layer-2-Konkurrenzprojekt Arbitrum (ARB) deutlich überbewertet. Mehr noch: Die vollständig verwässerte Bewertung im Verhältnis zum Umsatz sei sehr hoch, heißt es weiter. Kurzum: die Ausgangslage für Optimism ist alles andere als vorteilhaft.

Verkaufen die Investoren Optimism Token?

Zu den größten Optimism-Investoren gehören unter anderem Paradigm, Andreessen Horowitz (a16z) und IDEO CoLab Ventures. Laut Daten von CryptoRank stehen diese Risikokapitalfirmen deutlich in der Gewinnzone. Der durchschnittliche Einkaufspreis läge der Analyse zufolge bei etwa 0,24 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert OP bei 1,53 US-Dollar. “Die Investoren könnten daran interessiert sein, ihre Risikopositionen zu reduzieren”, so der Bericht.

Optimism steht mit der Token-Freischaltung vor einer großen Herausforderung. Der Verkaufsdruck ist im Vergleich zum aktuellen Volumen sehr groß. Zudem sei das Protokoll noch nicht bereit, konstante Einnahmen und Gewinne zu erzielen. Der Analysebericht kommt zu einem Fazit: Der OP-Kurs wird wohl in den nächsten Tagen gen Süden ausbrechen.

Was sind Token-Freischaltungen überhaupt?

Die wenigsten Altcoins heutzutage funktionieren hinsichtlich ihres Token-Angebots wie Bitcoin: Ihr Gesamtangebot wird von Tag eins geschürft. Vorab entscheiden daher individuell gestaltete Emissions-Zeitpläne (Vesting Schedules) über die Verteilung der Token – und wann sie freigeschaltet werden.

Bei der Art der Freischaltung unterscheidet man zunächst lineares Vesting und Klippen-Vesting. Bei ersterem werden die Token linear, also nach und nach über die Zeit verteilt freigeschaltet. In den meisten Fällen wirkt sich das weitaus weniger auf den Preis aus als das Klippen-Vesting. Hierbei werden Token immer in bestimmten Mengen zu vorab definierten Zeitpunkten freigegeben, ähnlich wie im aktuellen Fall bei Optimism.

Kurseinbruch vorprogrammiert?

Diese gehäufte Freischaltung sorgt für einen kurzfristigen Schock, bei dem sich das Angebot des Tokens schlagartig erhöht und einen Verkaufsdruck ausübt. Natürlich nur, sofern eine steigende Nachfrage den Effekt nicht kompensiert. Im Anschluss an einen Kursabschwung tendieren die meisten Token für kurze Zeit eher seitwärts.

In einigen Fällen jedoch rauscht der Preis der Token sogar komplett ab. So auch 2022 bei Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), LooksRare (LOOKS) oder Immutable X (IMX). Alle zeichnet ein durchaus aggressives Klippen-Vesting aus. Bei allen brach der Token entsprechend kurz nach den Freischaltungen ein. Bei Optimism zeichnet sich der Abschwung bereits jetzt ab. Denn: Im Vergleich zum restlichen Kryptomarkt tendiert OP verstärkt gen Süden. Wie sich die Token-Freischaltung gänzlich auf Optimism auswirkt, sehen wir am morgigen 31. Mai um 02:00 Uhr (MEZ).