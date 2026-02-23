In diesem Artikel erfährst du:
- Wie stark die Automobilindustrie die Nachfrage nach Platin beeinflusst
- Wodurch Angebotsrisiken bei Palladium entstehen
- Wo die größten Förderregionen für Platin und Palladium iegen
- Wann eine Rotation von Gold und Silber zu Platin einsetzen könnte
In den vergangenen Monaten gab es an den Edelmetallmärkten kaum ein anderes Thema als Gold und Silber. Nach einem deutlichen Rücksetzer scheint die Rallye nun neue Fahrt aufzunehmen und mit ihr die Euphorie der Anleger wiederzubeleben. Diesmal könnte es allerdings nicht nur bei Gold und Silber bleiben, sondern auch Platin und Palladium mitreißen.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren
Mehr Staking, mehr Zuversicht?Ethereum Foundation will mit 70.000 ETH langfristige Stabilität sichern