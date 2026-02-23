Gold und Silber haben den Markt im Sturm erobert und neue Dynamik entfacht. Rutschen jetzt Platin und Palladium ins Rampenlicht?

Gold und Silber auf Rekordjagd – startet jetzt die Rotation zu Platin und Palladium?

Chancen im Schatten der Rekorde

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark die Automobilindustrie die Nachfrage nach Platin beeinflusst

Wodurch Angebotsrisiken bei Palladium entstehen

Wo die größten Förderregionen für Platin und Palladium iegen

Wann eine Rotation von Gold und Silber zu Platin einsetzen könnte

In den vergangenen Monaten gab es an den Edelmetallmärkten kaum ein anderes Thema als Gold und Silber. Nach einem deutlichen Rücksetzer scheint die Rallye nun neue Fahrt aufzunehmen und mit ihr die Euphorie der Anleger wiederzubeleben. Diesmal könnte es allerdings nicht nur bei Gold und Silber bleiben, sondern auch Platin und Palladium mitreißen.

