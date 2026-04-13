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Blockchain jetzt erst recht 

Droht ein Krypto-Crash durch KI-Modell Mythos? Ja, und das ist auch gut so!

Eine KI, die zu gefährlich für die Öffentlichkeit ist. US-Banken im Notfall-Modus. Und der Krypto-Sektor mittendrin. Warum Anthropics Mythos die Blockchain nicht überflüssig macht, auch wenn es kurzfristig zu einem DeFi-Crash kommen kann. Ein Kommentar.

Sven Wagenknecht
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Auf dem Bild ist im Hintergrund eine Logowand mit dem Claude Logo. Links befindet sich ein Smartphone mit dem Claude Logo. Rechtsbündig steht ein Mann mit einem schwarzen Rollgragenpolluver.

Beitragsbild: picture alliance, Fotomontage

 | Anthropics KI Mythos bedroht Smart Contracts und den Krypto-Sektor. Warum Blockchain trotzdem relevanter wird als je zuvor. Kommentar.

Meine KI-Gefühlsachterbahn hört nicht auf. Erst kürzlich habe ich die Fortschritte der aktuellen KI-Agentensysteme halbwegs emotional verarbeiten können, kommt nun mit Anthropic Mythos der nächste KI-Coup um die Ecke. Und wie es sich gehört, wird wieder alles in Frage gestellt. War es kürzlich noch die Frage, was in den kommenden Jahren aus Geschäftsmodellen und dem eigenen Job wird, geht es nun darum, inwiefern IT-Infrastruktur überhaupt noch sicher und vertrauenswürdig ist.

Claude Mythos von Antrophic löst Alarm aus

US-Finanzminister Bessent und Fed-Chef Powell haben inzwischen die CEOs aller systemrelevanten US-Banken zu einem Notfalltreffen einbestellt. Unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erwartet einen “Paradigmenwechsel in der Cyberbedrohungslage”. Und Ethereum, Solana und Co.? Dort liegen aktuell knapp 100 Milliarden US-Dollar, die in DeFi Smart Contracts gebunden sind und plötzlich verwundbarer wirken als je zuvor.

DeFi-Crash incoming?

Wenn keine IT-Infrastruktur mehr sicher ist, was macht das dann mit Krypto? Auf den ersten Blick droht ein DeFi-Crash. Wenn ein Modell wie Mythos auf Smart Contracts losgelassen wird, dürften die klassischen Sicherheitsannahmen der DeFi-Welt in sich zusammenfallen. Bridges, Lending-Protokolle, DEXes: All das beruht auf der Prämisse, dass ein Exploit schwer zu finden und schwer auszunutzen ist. Diese Prämisse gilt nicht mehr. Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein vergleichbares Modell in die Hände von Akteuren gerät, die nicht an “responsible disclosure” interessiert sind.

Mit Blockchains zum Gegenangriff ausholen

Blockchain-Protokolle wirken durch ihre Offenheit – Stichwort: Open Source – besonders verletzlich und schutzlos den KI-Systemen wie Mythos ausgesetzt. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass Angriff die beste Verteidigung ist.

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Zentralisierte Software mag durch geschlossene Systeme erst mal im Vorteil sein, allerdings kann umgekehrt fehlende Offenheit genauso zum Sicherheitsrisiko werden. Einen Zugang finden Anthropics Mythos und seine Pendants sowieso über kurz oder lang. Ist es aus dieser Sicht nicht nachhaltiger, von Anfang an alles offen zu halten und so mit Echtzeit-KI-Audits im permanenten und automatisierten Überwachungszustand zu sein, sodass erst gar keine größeren Lücken entstehen?

Lieber Ethereum als SWIFT

Je mächtiger KI wird, desto gefährlicher wird Zentralisierung, weil ein einziger Exploit ein gesamtes geschlossenes System lahmlegen kann. Dezentrale Netzwerke wie Ethereum verteilen Daten und Verantwortung dagegen auf tausende unabhängige Knotenpunkte.

Fällt einer aus oder wird gehackt, läuft der Rest weiter. Jede Transaktion auf einer Blockchain ist öffentlich überprüfbar und nachträglich nicht manipulierbar, während es bei zentralisierten Systemen wie beispielsweise SWIFT im Zweifel erst nach Tagen auffällt, siehe Bangladesh Bank Robbery.

Wenn KI künftig Prüfberichte fälschen und Identitäten simulieren kann, wird Vertrauen in einzelne Institutionen zur Schwachstelle. Kryptografie lässt sich dagegen nicht austricksen. Genau deshalb wird Dezentralität nicht trotz, sondern wegen der KI-Revolution zum entscheidenden Sicherheitsvorteil.

Krypto-Crash: Die Gefahr ist erhöht

Vielleicht gibt es bald einen Crash im Krypto-Sektor durch DeFi-Exploits, schließlich kam es erst kürzlich mit dem Drift-Protocol-Vorfall zu einem solchen Szenario. Mittel- bis langfristig denke ich allerdings, dass die KI-Transformation die größte Legitimation für Krypto-Infrastrukturen ist. So groß der kurzfristige Schmerz auch sein mag.

Der Krypto-Sektor ist verglichen mit traditionellen Unternehmen und Banken unfassbar agil, anpassungsfähig und durch seine offene Architektur kompatibel. Dieser Vorteil darf in einer Phase extremen Wandels nicht vergessen werden. Den IT-Systemen der Stadtwerke, Behörden, Krankenkassen oder Banken drohen langfristig größere Schäden, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird, als dem noch jungen Krypto-Sektor.

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