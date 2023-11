Von den 75 Bewerbern, die eine Übernahme von FTX anstreben, sind noch drei übrig. Was über die Kandidaten bekannt ist.

So steht es um die Wiedereröffnung von FTX

So steht es um die Wiedereröffnung von FTX

Der Aufschwung von FTX war beispiellos. Gegründet 2019, stieg die Krypto-Börse von Sam Bankman-Fried in kürzester Zeit zu einem Schwergewicht der Branche auf. 32 Milliarden US-Dollar war das Unternehmen zwischenzeitlich wert, mit einem Kundenstamm von knapp zehn Millionen Menschen. Dann der abrupte Untergang im November 2022. Die von der Szene so gefeierte, innovative Firma entpuppte sich als Riesenbetrug. Milliarden soll das Krypto-Imperium veruntreut haben, darunter Gelder von institutionellen Investoren und Privatkunden. Ihr Gründer Sam Bankman-Fried, in der Szene nur SBF genannt, ist mittlerweile für schuldig befunden worden, der Gerechtigkeit scheint Genüge getan.

Ein Jahr nach dem Kollaps verdichten sich die Anzeichen auf ein Comeback der Krypto-Börse. Unter neuer Führung und neuen Strukturen. Was bisher zur Wiedereröffnung von FTX bekannt ist.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen