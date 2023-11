Frax Shares (FXS) ist integraler Bestandteil des DeFi-Protokolls Frax Finance. Hier können Nutzer verschiedene Dienstleistungen dezentraler Finanzen wie Lending, Ethereum Liquid Staking, Stablecoins und Coin-Swaps in Anspruch nehmen.

Wir haben den DeFi-Coin unter die Lupe genommen: Wie er sich ins Frax-Ökosystem einfügt, wie die Token verteilt sind und wie die Kursperformance in der Vergangenheit ausgesehen hat. Ausgehend davon wagen wir mit BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck einen Blick in die Zukunft: Was muss passieren, dass der FXS-Kurs sein Jahreshoch vom August wieder erreicht?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen