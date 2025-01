Das Forum für Digitale Vermögenswerte (FDV) findet am 11. Februar 2025 in Frankfurt statt und bietet Krypto-Interessierten spannende Einblicke.

FDV in Frankfurt

Am 11. Februar 2025 organisieren Web3 Network und FINFOR das Forum für Digitale Vermögenswerte (FDV) in Frankfurt am Main. BTC-ECHO agiert als offizieller Medienpartner. Die eintägige Konferenz mit über 130 Teilnehmenden bietet den Gästen Raum, um sich über die neuesten Trends, regulatorischen Rahmenbedingungen und Investitionsstrategien rund um Bitcoin, Krypto-Assets und tokenisierte Vermögenswerte auszutauschen.

Das exklusive Event richtet sich an Fondsmanager, institutionelle Anleger, Portfoliomanager, Vermögensverwalter, Family Offices und weitere Berater vermögender Kunden, die Interesse an digitalen Anlageformen haben.

Für die Veranstaltung werden beim FPSB Deutschland e.V. CPD-Credits beantragt. Ein Side Event am Vorabend, “Finanzplatz Frankfurt Meets Wealth Management” von Markus Hill, rundet die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen zur Agenda, Speakern und Details zur Teilnahme sind auf der Website der Veranstaltung zu finden.