Die neusten Leitzinsentscheidungen in Japan und den USA sowie die aktuellen US-Einzelhandelsumsätze werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der japanischen Notenbank BOJ achten sollten

Warum die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Zentralbank die Kurse an den Finanzmärkten beeinflussen dürfte

Weshalb die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt

Bitcoin (BTC) hat eine weitere volatile Handelswoche hinter sich. Auf einen bullishen Wochenauftakt folgte im Zuge neuer geopolitischer Unsicherheiten in der zweiten Wochenhälfte ein Kursrücksetzer zurück unter die Schlüsselmarke von 106.000 US-Dollar. Mit einem Wochenschlusskurs im Bereich der 105.000 US-Dollar beendete die Krypto-Leitwährung die Handelswoche nahezu unverändert. Welche relevanten Wirtschaftsdaten neben der US-Leitzinsentscheidung in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

