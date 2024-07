Der Bitcoin-Kurs konnte sich von seinem lokalen Tief bei rund 54.200 US-Dollar Anfang Juli erholen und zieht den Krypto-Markt mit nach oben. Zwar fehlen weiterhin rund 10 Prozent bis zum Allzeithoch, doch das Sentiment unter den BTC-Investoren wird immer positiver. Ein wichtiges Stimmungsbarometer: Der Fear & Greed Index. Aus der Entwicklung des Zählerstandes wird ersichtlich, dass die in der ersten Monatshälfte überwiegende Angst unter den BTC-Investoren inzwischen der Gier weicht.

Derzeit handelt die Krypto-Leitwährung bei etwa 66.450 US-Dollar und steht damit 8,04 Prozent höher als im Vormonat. Der Fear & Greed Index setzt sich aus verschiedenen Messwerten zusammen, unter anderem Handelsvolumen, Volatilität, Social Media Trends und Dominanz. Vor allem zum Monatsanfang ging sein Zählerstand deutlich zurück und erreichte am 12. Juli ein Jahrestief mit 25 Punkten. Viele Trader waren wegen der BKA-Verkäufe, der Bitcoin-ETF-Abflüsse und der Mt.Gox-Auszahlungen beunruhigt.

Der Fear & Greed Index spiegelt die Emotionen der BTC-Anleger wider I Quelle: alternative.me

Ist Bitcoin überhitzt?

Inzwischen steht der Fear & Greed Index wieder bei 69 Punkten und befindet sich damit leicht im grünen Bereich, was “Gier” bedeutet. Dagegen liegt der Durchschnittswert für den vergangenen Monat bei 51 Punkten und damit im neutralen Bereich. Überzeugte Bitcoiner, die in den jüngsten Phasen extremer Angst gekauft haben, sind zu beglückwünschen. Schon jetzt liegen einige von ihnen mit ihrem BTC-Investment über zehn Prozent im Plus.

Der Fear & Greed Index steht mit 69 niedriger als im März I Quelle: alternative.me

Generell sollte der Fear & Greed Index jedoch nicht als klares Signal für oder gegen ein Bitcoin-Investment verstanden werden, weil ein einzelner Indikator nicht die Komplexität des Marktes erfassen kann. Der Ein-Jahres-Chart des Fear & Greed Index zeigt, dass der Punktestand von 69 nicht notwendigerweise mit einer Überhitzung einhergeht.

Im vergangenen Dezember handelte Bitcoin zwischen 38.000 und 44.000 US-Dollar, rund 50 Prozent niedriger als heute. Dennoch stand der Index die meiste Zeit über 70 Punkten. Wer damals trotzdem investierte, wird dies kaum bereut haben.

Welche anderen Indikatoren und Metriken für Bitcoin jetzt wichtig sind, lest ihr im neuen Bitcoin Report.