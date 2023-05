FBI, CIA und Co. So werden Informanten mit Bitcoin bezahlt

Immer mehr Geheimdienste setzen auf Kryptowährungen, um ihre Informanten zu bezahlen. Wie genau sie dabei vorgehen und wann Bitcoin und Co. zum Einsatz kommen.

Ob in Filmen, Büchern oder ­Videospielen: Geheimdienste üben auf die Menschen eine faszinierende Anziehungskraft aus. Sie operieren im Verborgenen, sammeln Informationen, spionieren hinter den feindlichen Linien und agieren dabei oftmals abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Ihre Arbeit verhinderte Terroranschläge, stürzte Regierungen und beeinflusste den Ausgang so mancher Kriege.

Ihre wichtigste Quelle sind Informanten, die sensible Informationen für Nachrichtendienste sammeln. Für ihre Beschaffung gehen die Insider enorme Risiken ein. Nicht nur ist Spionage in den meisten Ländern illegal, in manchen Fällen kann sie sogar lebensgefährlich werden. Folglich müssen Geheimdienste äußerst diskret mit ihren Quellen interagieren, um ihre Identität zu schützen. Seien es Decknamen, verschlüsselte Kommunikationskanäle oder geheime Treffen. Für den finanziellen Austausch wird unter den Geheimdiensten ein bestimmtes Zahlungsmittel immer populärer: Kryptowährungen.

Die Verwendung von Bitcoin und Co. bietet Geheimdiensten gleich mehrere Vorteile. Durch ihren dezentralisierten und anonymen Charakter können sie weltweit Zahlungen schnell und effizient durchführen. Persönliche Daten müssen dabei nicht preisgegeben werden, wodurch die Identität der beteiligten Parteien in den meisten Fällen geheim bleibt. Nur unter einem enormen zeitlichen Aufwand wäre eine Rückverfolgung der Transaktionen möglich. Zudem gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die Geheimdienste ergreifen, um die Nachverfolgung zu erschweren.

So gehen die Geheimdienste vor

Die wahrscheinlich sicherste Möglichkeit ist die Übergabe von Kryptowährungen auf sogenannten Offline-Wallets. Das sind physische, elektronische Geldbörsen, die vom Aussehen kleinen USB-Sticks ähneln und vom Internet isoliert sind. Damit gewähren sie ihren Nutzern nicht nur vollkommene Anonymität, sondern sind gleichzeitig auch vor Cyberattacken oder Hacks abgesichert. Eine sichere Übergabe ist jedoch nicht immer möglich. Aus diesem Grund weichen Geheimdienste auch auf andere Zahlungsoptionen aus.

