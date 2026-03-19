Die EZB hält die Leitzinsen stabil, doch Entwarnung sendet Christine Lagarde damit nicht. Warum ein starker Dollar und neue Inflationsrisiken für Bitcoin jetzt wichtiger sein könnten als der Zinsentscheid selbst.

EZB hält Zinsen stabil: Was der Leitzins-Stillstand für Bitcoin und Krypto bedeutet

EZB hält Zinsen stabil: Was der Leitzins-Stillstand für Bitcoin und Krypto bedeutet

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Damit bleibt der Einlagensatz bei 2,00 Prozent, der Satz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 2,15 Prozent und die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 2,40 Prozent. Überraschend ist der Schritt nicht. Erstaunlich ist aber, wie klar die EZB den neuen Energie- und Inflationsschock einordnet. In ihrer Mitteilung und auf der Pressekonferenz warnte Präsidentin Christine Lagarde, der Krieg im Nahen Osten mache den Ausblick “deutlich unsicherer” und schaffe Aufwärtsrisiken für die Inflation sowie Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum.

Für den Krypto-Markt ist das durchaus relevant. Denn auch, wenn die EZB meist weniger Einfluss auf Bitcoin hat als die US-Notenbank, zeigt sich über Frankfurt, ob der Euro dem US-Dollar etwas entgegensetzen kann oder ob der Greenback als sicherer Hafen und Zinsträger dominant bleibt. Nach dem EZB-Hold und Lagardes vorsichtiger bis leicht hawkisher Tonlage bleibt dieser Mechanismus für Krypto zentral.

Federal Reserve gibt die Richtung vor

Die Vorlage für den heutigen EZB-Entscheid lieferte bereits die Fed am Mittwoch. Auch die US-Notenbank hielt still und beließ ihren Leitzins unverändert. Dennoch blieb der Ton ähnlich vorsichtig, denn Energiepreise und geopolitische Risiken bleiben für die Geldpolitik ein Problem. In der Folge stiegen Renditen, der US-Dollar blieb stark und Risikoassets gerieten unter Druck. Für Bitcoin ist das besonders relevant, weil der Krypto-Markt global in US-Dollar gepreist wird und US-Liquidität, US-Renditen und der Dollar meist die wichtigeren Makrotreiber sind.

Dass Bitcoin bereits vor dem heutigen EZB-Entscheid unter Druck stand, passt damit ins Bild. Nicht die reine Zinshöhe entscheidet aktuell über die Marktstimmung, sondern die Frage, ob die großen Zentralbanken angesichts des Öl- und Gasschocks wieder restriktiver werden müssen.

Öl, Gas und der Krieg treiben die neue Inflationsangst

Der Auslöser dieser aktuellen Marktphase liegt nicht in der Notenbankpolitik selbst, sondern vielmehr am Energiemarkt. Die EZB verweist in ihren neuen Projektionen ausdrücklich darauf, dass der Krieg im Iran über höhere Energiepreise die Inflation im Euroraum kurzfristig spürbar antreiben wird. Die neuen EZB-Projektionen sehen die Gesamtinflation 2026 bei 2,6 Prozent, 2027 bei 2,0 Prozent und 2028 bei 2,1 Prozent.

Weil die Eurozone energieimportabhängig ist treffen steigende Öl- und Gaspreise nicht nur die Inflation, sondern auch Wachstum und damit einhergehend Konsum und Unternehmensmargen. Daher wird die EZB an dieser Stelle ebenfalls konkreter: Die Wachstumsprognose für 2026 wurde auf 0,9 Prozent gesenkt, für 2027 auf 1,3 Prozent und für 2028 auf 1,4 Prozent. Damit wird der stagflationäre Charakter des Schocks greifbar, denn höhere Preise treffen auf eine schwächere Konjunktur.

Ölschocks, Aktienkorrekturen und Bitcoin: Wie Energiekrisen die Märkte belasten | Quelle: Tradingview

Warum EUR/USD für Bitcoin wichtiger sein könnte als der EZB-Satz

Für die Reaktion des Krypto-Marktes ist weniger der unveränderte Leitzinsentscheid selbst entscheidend als dessen Wirkung auf EUR/USD. Das Währungspaar ist die beste Referenz: Steigt EUR/USD, wird der Euro stärker und der Dollar schwächer. Fällt EUR/USD, gewinnt der Dollar an Stärke. Für Bitcoin ist das bedeutend, weil ein stärkerer Dollar meist Gegenwind für Risikoassets bedeutet.

Die erste Reaktion nach der EZB-Entscheidung deutete eher auf leichte Euro-Stärke hin. Das passt dazu, dass Lagarde nicht dovish klang. Im Gegenteil, sie stellte klar, dass die EZB die Folgen des Energiepreisschocks sehr genau beobachtet und sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegt. Für Bitcoin ist das kurzfristig das weniger negative Szenario als ein direkt stärkerer Dollar.

Die EZB steht mit ihrer Vorsicht nicht allein. Auch andere große Zentralbanken haben sich zuletzt gegen schnelle Lockerung gestellt. Das Gesamtbild ist eindeutig. Die großen Notenbanken senken derzeit nicht, sondern warten ab und klingen angesichts von Energiepreisen und Inflationsrisiken sowie der angespannten geopolitischen Situation wieder vorsichtiger. Für Krypto ist das ein schwieriges Umfeld.

Was das für Bitcoin, Aktien und Gold bedeutet

Historisch gingen starke Ölpreisschübe häufig mit Phasen wirtschaftlicher Schwäche und schwächeren Risikoassets einher. Deshalb ist der Blick auf Energiepreise für Bitcoin derzeit so wichtig. Wenn Öl und Gas steigen, Inflationserwartungen anziehen und Zentralbanken wieder restriktiver denken, geraten Aktienmärkte und Krypto meist gleichzeitig unter Druck.

Charttechnisch passt das Bild dazu. Bitcoin wurde zuletzt im Bereich einer Bärflagge am oberen Trendbereich abgewiesen. Gleichzeitig deutet eine steigende USDT-Dominanz auf defensivere Positionierung hin. Das ist kein Beweis für neue Tiefs, aber ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Markt derzeit eher abwärtsgerichtet und vorsichtig bleibt.

Gold und Silber senden wiederum ein gemischtes Signal. Edelmetalle sind nach den jüngsten Rückgängen technisch überverkauft und arbeiten an einem möglichen Boden. Gold liegt seit Anfang März rund 13 Prozent im Minus, Silber sogar rund 27 Prozent. Andererseits zeigt das aktuelle Marktumfeld, dass selbst klassische sichere Häfen unter Dollarstärke und steigenden Renditen leiden können. Für Krypto bleibt deshalb wichtiger, ob der Dollar weiter fest bleibt oder über EUR/USD etwas Gegenwind bekommt.

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