Am heutigen Montag hat der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal im Jahr 2025 die 100.000 US-Dollarmarke überschritten. Laut einem neuen Krypto-Report von 10x Research könnte sich die Bitcoin-Kursrallye bis zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar fortsetzen. Dennoch dämpft 10x-Research-Gründer Markus Thielen die mittelfristigen Erwartungen, denn die Situation sei nicht vergleichbar mit den bullischen Phasen von Januar bis März oder vom Spätseptember bis Mitte Dezember im vergangenen Jahr. Zunächst könnte die BTC-Kursentwicklung vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am 15. Januar etwas schwächer ausfallen, um dann bei einem positiven Ergebnis wieder an Fahrt aufzunehmen. Doch die größere Herausforderung dürfte am Monatsende bevorstehen.

Prognostizierter Bitcoin-Pfad für Januar 2025 I Quelle: 10xResearch

Die “Dynamik könnte nachlassen, und der Markt dürfte sich vor der FOMC-Sitzung am 29. Januar etwas abkühlen”, schreibt Thielen in Bezug auf das nächste Treffen des Offenmarktausschusses (FOMC). Dabei handelt es sich um das Gremium, das die Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank festlegt. Laut offiziellen Umfragewerten rechnen derzeit 91 Prozent der befragten Marktteilnehmer mit unveränderten Leitzinsen zwischen 425 und 450 Basispunkten. Viele Krypto-Investoren hoffen aber auf eine Lockerung der Geldpolitik im Lauf des Jahres, weil dadurch “sichere” US-Staatsanleihen weniger Erträge bringen, wohingegen “Risiko-Assets” wie Bitcoin zusätzlich an Attraktivität gewinnen.

Dieser Indikator spricht jetzt für Bitcoin

Dennoch verheißt die Bitcoin-Dominanz laut Thielen eine anhaltende Stärke der Krypto-Leitwährung. “Von Januar 2024 bis Mitte November stieg die Bitcoin-Dominanz von 50 Prozent auf 60 Prozent, was zu erheblichem Gegenwind für die Performance von Altcoins führte.” Nach einer kurzen Schwächephase kam es Mitte Dezember zu einer Konsolidierung oberhalb der 55 Prozent. Das “unterstreicht die anhaltende Dominanz von Bitcoin als Haupttreiber des Krypto-Marktes”. Im Moment des Schreibens handelt Bitcoin bei 101.760 US-Dollar, was einen Kurszuwachs von 10,8 Prozent im Vergleich zur Vorwoche bedeutet. Die Bitcoin-Dominanz beträgt derzeit 56,1 Prozent.

Entwicklung der Bitcoin-Dominanz seit 2013 I Quelle: Coinmarketcap

Aufgrund der Unsicherheit vor der Bekanntgabe der Leitzinsen in den USA prognostiziert der 10x-Research-Gründer für Ende Januar einen Bitcoin-Kurs von 97.000 bis 98.000 US-Dollar. Ganz anders könnte es jedoch kommen, wenn der designierte 47. US-Präsident unmittelbar nach seinem Amtseintritt den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve verkünden sollte. Nach diesen Plänen gefragt, antwortete US-Notenbankchef Jerome Powell selbst jedoch ausweichend: “Wir dürfen keine Bitcoin besitzen. Der Federal Reserve Act legt fest, was wir besitzen dürfen, und wir streben keine Gesetzesänderung an.”