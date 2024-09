In diesem Artikel erfährst du: Was beim Start der Ethereum ETFs schiefgelaufen ist

Wie sich die Zinswende in den USA auf Ether auswirkt

Warum es für den ETH-Kurs jetzt noch schlimmer werden könnte

Vor dem Start der Ethereum ETFs kannte die Euphorie vieler Krypto-Investoren keine Grenzen. 5.000 US-Dollar, 10.000 US-Dollar, 20.000 US-Dollar – die Frage war nicht, ob, sondern wie hoch der Ether-Kurs dank der Indexfonds steigen würde. Doch es kam anders: Seit dem Handelsbeginn am 23. Juli ist ETH um über 30 Prozent eingebrochen.

Statt neue Milliarden von institutionellen Investoren anzuziehen, haben die neun US Ethereum Spot ETFs in Summe bisher 615 Millionen US-Dollar verloren. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, warum die Ether Fonds so stark enttäuschen. Außerdem: Weshalb es Hoffnung gibt – aber ETH nach der Fed-Zinswende in den nächsten Wochen noch weiter fallen könnte.

