In diesem Artikel erfährst du:
- Ob Ethereum und Co. wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben
- Warum ETH und SOL fundamental überbewertet sein könnten
- Was die Historie für die künftigen Bewertungen signalisiert
- Welche Token bessere Renditechancen als Layer-1-Coins bieten könnten
Auch wenn Bitcoin und Co. mittlerweile wieder etwas Boden gutmachen konnten – zuletzt fiel es schwer, nicht zynisch zu werden: Fundamental senden viele Entwicklungen ermutigende Signale, gleichzeitig geht die Aktivität im Krypto-Sektor gemessen am Total Value Locked zurück, und auch die Kurse treten weiterhin eher auf der Stelle. In dieser bearischen Stimmung stellt sich der Space eine Frage, die viele nur ungern offen aussprechen. Haben Layer-1-Coins wie ETH und SOL tatsächlich eine bullische Zukunft oder sind diese Netzwerk-Token fundamental längst zu hoch bewertet?
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