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Ethereum, Solana und Co: Warum Krypto trotz Blockchain-Adoption fallen könnte

Die Krypto-Branche diskutiert weiter intensiv darüber, nach welchen Maßstäben sich Layer-1-Blockchains überhaupt sinnvoll bewerten lassen. Darauf sollten Anleger jetzt besonders achten.

Johannes Dexl
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Ein Ethereum-Logo leuchtet über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Trotz Adoption könnten Layer-1-Coins wie ETH ein schlechtes Investment sein

In diesem Artikel erfährst du:

  • Ob Ethereum und Co. wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben
  • Warum ETH und SOL fundamental überbewertet sein könnten
  • Was die Historie für die künftigen Bewertungen signalisiert
  • Welche Token bessere Renditechancen als Layer-1-Coins bieten könnten

Auch wenn Bitcoin und Co. mittlerweile wieder etwas Boden gutmachen konnten – zuletzt fiel es schwer, nicht zynisch zu werden: Fundamental senden viele Entwicklungen ermutigende Signale, gleichzeitig geht die Aktivität im Krypto-Sektor gemessen am Total Value Locked zurück, und auch die Kurse treten weiterhin eher auf der Stelle. In dieser bearischen Stimmung stellt sich der Space eine Frage, die viele nur ungern offen aussprechen. Haben Layer-1-Coins wie ETH und SOL tatsächlich eine bullische Zukunft oder sind diese Netzwerk-Token fundamental längst zu hoch bewertet?

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