In diesem Artikel erfährst du: Warum hinter den Grayscale-ETF-Abflüssen eine gut kalkulierte Strategie steckt

Weshalb der ETF-Hype trotz fallendem ETH-Kurs erst am Anfang steht

Wie groß das Potential der Ethereum ETFs bis Jahresende ausfällt

Die Erwartungen vieler Ethereum-Fans waren sehr hoch, als die ETH-Indexfonds am Dienstag vor einer Woche starteten. Doch inzwischen kehrte Ernüchterung ein. Denn statt ein neues Allzeithoch anzusteuern, korrigierte der Ether-Kurs in den vergangenen Tagen deutlich. Bisher wirkt die Bilanz der Ethereum ETFs mäßig: Seit Handelsstart verloren sie über 440 Millionen US-Dollar, wofür sich vor allem der Grayscale Ethereum Trust verantwortlich zeichnete. BTC-ECHO hat bei Experten nachgefragt: Wie ist der durchwachsene Start zu erklären? Außerdem: Was können wir bis zum Jahresende von den Ethereum ETFs erwarten? Die Antworten überraschen – und dürften Ether-Investoren Mut machen.

