In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ethereum (ETH) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Ethereum (ETH) konnte auf dem Tageschart seinen Support an der hellblauen Linie bei 2.203 US-Dollar erfolgreich verteidigen, ohne dass eine Tageskerze unter diesem Niveau schloss. Dabei haben sich sowohl ein großes als auch ein kleines W-Pattern (im Chartbild gestrichelt dargestellt) gebildet, was als bullish zu interpretieren ist. Derzeit tradet ETH bei 2.434 US-Dollar und kämpft mit dem 200-Daily-EMA.

Sollte dieser durchbrochen werden, liegt der nächste Widerstand bei 2.558 US-Dollar an der roten Linie, an der auch der 50-Daily-EMA verläuft. Der VPVR zeigt, dass auf dem aktuellen Preisniveau ebenfalls viel Volumen gehandelt wurde, was dem Kurs zusätzlichen Support verliehen hat.

Ethereum Tageschart (Quelle: TradingView)

Müssen die Indikatoren abkühlen?

Auf dem 4-Stunden-Chart konnte Ethereum durch das W-Pattern erneut den 50-EMA durchbrechen. Bei einem möglichen Rücklauf an den 50er EMA muss dieser als Support dienen, um den Kurs weiter bis zum 200-EMA zu treiben. Der nächste Widerstand ist in der Nähe an der gelben Linie bei 2.523 US-Dollar zu erwarten.

Der RSI nähert sich langsam dem überkauften Bereich bei 66 Punkten, weshalb ein leichter Rücklauf des Kurses sinnvoll wäre, damit sich die Indikatoren abkühlen können. Der MACD hat ebenfalls mit dem Ausbruch stark nach oben ausgeschlagen, wobei ein Rücklauf wünschenswert wäre, ohne jedoch in ein negatives Momentum abzugleiten.

Ethereum 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.