Trotz des Debakels rund um Curve Finance (CRV) und den damit verbundenen Folgen für die dezentrale Finanzwelt konnte der Ethereum Layer-2-Sektor in den vergangenen Tagen einen neuen Rekord aufstellen. Über 10,5 Milliarden US-Dollar befinden sich mittlerweile in den Smart Contracts von Layer-2-Netzwerken wie Arbitrum, Optimism und Co. Der L2-Sektor boomt und spielt für das Ethereum-Ökosystem eine zunehmend wichtigere Rolle.

Der Wert aller in den Ethereum Layer-2-Netzwerken eingesperrten Vermögenswerte, auch als Total Value Locked (TVL) bezeichnet, ist seit Anfang des Jahres 2021 um das beeindruckende 220-fache gestiegen.

Total Value Locked (TVL) in Ethereum Layer 2. Quelle: L2beat.com

Was treibt den Ethereum L2 Boom an?

Die zunehmende Belastung der Ethereum Blockchain durch steigendes Nutzervolumen und komplexere Anwendungen treibt den Bedarf an Layer-2-Lösungen stark an. Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum Ethereum Layer-2s gerade boomen und welche Token davon profitieren könnten.

