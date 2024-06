Die Anzahl an Ethereum auf Krypto-Börsen befindet sich im freien Fall. Was hinter dieser Entwicklung steckt und wie hoch der ETH-Kurs bis Ende des Jahres 2024 steigen kann.

In diesem Artikel erfährst du: Wie viele Ether Anleger in der letzten Wochen von Börsen abgezogen haben

Warum Ethereum auf Krypto-Börsen knapper ist als Bitcoin

Womit Investoren in den kommenden Monaten rechnen können

Wie hoch der Ethereum-Kurs bis Ende 2024 steigen könnte

Immer mehr Investoren ziehen derzeit ihre Ethereum von Coinbase, Binance und Co. ab. Die Börsenbestände schwinden inzwischen sogar schneller als die von Bitcoin. Diese Entwicklung wirft viele Fragen auf und ist insbesondere in Anbetracht des bevorstehenden Handelsstarts des Ether-ETFs in den USA relevanter denn je. Was passiert, wenn sich die ETH-Knappheit auf Börsen weiter zuspitzt? Gibt es noch genügend Ether für Blackrock und Konsorten? Kommt es zu einem Angebotsschock und wie hoch könnte der ETH-Kurs bis Ende des Jahres 2024 steigen? Ein Ausblick auf verschiedene Szenarien.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden