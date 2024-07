In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Ethereum (ETH) trotz der positiven ETF-News im Kurs nachgibt

Welche Kursmarken die zweitgrößte Kryptowährung nun verteidigen muss

Wieso Ethereum die Krypto-Leitwährung Bitcoin mittelfristig outperformen könnte

Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum (ETH) rutschte im Zuge der jüngsten Kursschwäche am Krypto-Markt in den letzten 24 Handelsstunden rund sechs Prozentpunkte auf ein neues 30-Tages-Tief gen Süden. Vorerst prallte der Ether-Kurs im ersten Kontakt am Support bei 3.153 US-Dollar gen Norden ab. Ein anhaltend starker US-Dollar-Index (DXY) scheint sich weiterhin negativ auf Risiko-Assets zu wirken. Die Schwäche des Krypto-Sektors zeigt sich aktuell besonders im Vergleich zum US-Technologieindex Nasdaq100, der in den letzten Handelstagen neue Allzeithochs erreichte.

Wie die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Kurserholung mit Blick auf einen zeitnahen Handelsstart der Ethereum Spot-ETFs charttechnisch zu bewerten ist und welche Unterstützungsmarken auf der Unterseite kurzfristig verteidigt werden müssen, erklärt diese Kursanalyse.

