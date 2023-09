Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum (ETH) rutschte in Folge des marktweiten Abverkaufs im Kryptosektor am 17. August deutlich gen Süden. Der massive Sell-Off, sorgte sogar für deutliche Diskrepanzen, was die Tiefstkurse auf den unterschiedlichen Kryptobörsen betrifft. Während der Ether-Kurs auf der Kryptobörse Binance in der Spitze auf 1.576 US-Dollar korrigierte, brach der Kurs auf der zentralen Exchange Bitfinex sogar auf 1.517 US-Dollar ein. Immerhin konnten die Bullen einen Schlusskurs unterhalb des letzten markanten Verlaufstiefs vom 15. Juni bei 1.630 US-Dollar auf beiden Börsen abwenden. Dieses Kursniveau wirkte seitdem als zentrales Make-or-Break Level und konnte von der Käuferseite bisher immer wieder per Tagesschlusskurs verteidigt werden. Wie geht es jetzt weiter für den ETH-Kurs?

