Im Zuge der bemerkenswerten Kursanstiege vieler Altcoins in Folge des positiven Gerichtsurteils für Ripple (XRP), legte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) knapp 8 Prozentpunkte im Wert zu. Der Ether-Kurs stieg in der Spitze auf 2.031 US-Dollar an und erreichte damit ein neues Mehrmonatshoch. Die Ausweitung der Kurskonsolidierung in den letzten Handelswochen konnte somit frühzeitig gestoppt werden. Die Käuferseite war wie in der letzten Kursanalyse angesprochen rechtzeitig zu Stelle und verhinderte erfolgreich einen drohenden Rückfall unter die Kreuzunterstützung aus EMA 50 (orange) und horizontaler Unterstützung bei 1.853 US-Dollar. Dass sich zuletzt eine größere Menge Ether-Coins im Staking befanden als auf Krypto-Exchanges verfügbar, untermauert das Interesse an der Kryptowährung Ethereum zusätzlich.

Nun gilt es für die Bullen den Kaufdruck hochzuhalten, um einen Rückfall unter 1.933 US-Dollar per Tagesschlusskurs nicht zuzulassen. Optimalerweise endet die Gewinnmitnahmen bedingte Kurskonsolidierung der letzten Handelsstunden bereits innerhalb der lila Unterstützungszone. Gelingt der Käuferseite sodann eine Kursstabilisierung oberhalb der 2.019 US-Dollar, rückt der nächste relevante Resist bei 2.076 US-Dollar und damit der Bereich um das Jahreshoch in den Fokus der Anleger.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 2.019 USD, 2.072 USD, 2.115/2.160 USD, 2.305/2.346 USD, 2.459 USD, 2.543 USD, 2.694/2.815 USD

Die Ethereum-Bullen konnten das Ruder rechtzeitig herumreißen und bleiben damit weiter am Drücker. Stabilisiert sich der Ether-Kurs nun nachhaltig oberhalb der 1.995 US-Dollar und überwindet sodann das letzte Verlaufshoch bei 2.019 US-Dollar, weitet sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 2.072 US-Dollar aus. Durchbricht Ethereum auch diesen Kreuzwiderstand aus horizontalem Resist und 50er Fibonacci-Retracement, rückt die blaue Widerstandszone um das Jahreshoch in den Blick der Investoren.

Zwischen 2.115 US-Dollar und 2.160 US-Dollar kommt es zu einer Vorentscheidung für die kommende Zeit. Beißt sich der Ether-Kurs hier fest und kann diesen Bereich perspektivisch hinter sich lassen, ergibt sich frisches Aufwärtspotenzial in Richtung der mittelfristigen Zielzone zwischen 2.305 US-Dollar und 2.348 US-Dollar. Die hier befindliche Abrisskante des anschließenden Abverkaufs aus dem Mai 2022 fungiert als nächster starker Widerstandsbereich. Kann der Ether-Kurs trotz Gewinnmitnahmen sodann einen Boden um 2.150 US-Dollar ausbilden und in der Folge über die Marke von 2.346 US-Dollar gen Norden ausbrechen, ist ein Durchmarsch in Richtung 2.459 US-Dollar einzuplanen. Neben der dem Resist aus dem Mai des Vorjahres verläuft unweit auch die 161er-Fibonacci-Projektion der momentanen Anstiegsbewegung.

Zeigt sich der Kryptosektor in der kommenden Zeit weiter von seiner bullishen Seite und dem Bitcoin-Kurs gelingt ein Kursausbruch über das charttechnische Bollwerk zwischen 32.400 US-Dollar und 32.900 US-Dollar, könnte auch Ethereum weiter an Boden gutmachen. Oberhalb der 2.459 US-Dollar dürfte der Ether-Kurs mit Zwischenstopp an der 2.543 US-Dollar in Richtung des übergeordneten Zielbereichs zwischen 2.694 US-Dollar und 2.815 US-Dollar ansteigen.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.957 USD, 1.933 USD, 1.901 USD, 1.864 USD, 1.827 USD, 1.774/1751 USD, 1.715 USD, 1.651/1.629 USD, 1.588 USD, 1.501/1.474 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären konnten einen nachhaltigen Ausbruch über das letzte Verlaufshoch bei 2.019 US-Dollar zwar vorerst abwenden, müssen ihrerseits jedoch nun dafür sorgen, einen Abverkauf zurück unter den Support bei 1.957 US-Dollar zu initiieren. Selbst wenn Ethereum jedoch auch unter die Marke von 1.933 US-Dollar zurückfällt, wartet bei 1.901 bereits die nächste Unterstützungsmarke. Bereits hier dürfte die Käuferseite dagegenhalten zu wollen. Wirkliche Chance auf eine Korrekturausweitung bestehen erst bei einem Bruch des EMA50 (orange) im Bereich des gestrigen Tagestiefs bei 1.864 US-Dollar. Gelingt der Verkäuferseite ein Abverkauf darunter, kommt es bei 1.827 US-Dollar zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung.

Neben dem Supertrend finde sich hier ein markantes horizontales Unterstützungsniveau, welches zuletzt mehrfach nicht unterboten werden konnte. Eine Aufgabe dieser Unterstützung hätte Signalwirkung und dürfte den Ether-Kurs unmittelbar in Richtung der roten Zone nachgeben lassen. Dieser Bereich stellt unverändert einen wichtigen Make-or-Break-Bereich auf der Unterseite dar. Mehrfach war diese Zone in den letzten Monaten von hoher Relevanz. Zudem verläuft hier der gewichtete gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (EMA200) (blau).

Hier werden die Bullen zur Stelle sein müssen, um das Zepter weiter in ihrer Hand zu halten. Gelingt es den Bären wider Erwarten auch diesen Bereich zu unterbieten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs bis an das alte Ausbruchslevel bei 1.715 US-Dollar deutlich an. Eine Aufgabe der 1.715 US-Dollar würde das Chartbild zunehmend eintrüben. Ein Kursrutsch bis in die orange Unterstützungsbereich muss sodann eingeplant werden. Zwischen 1.651 US-Dollar und 1.629 US-Dollar könnte Ethereum einen Doppelboden ausbilden. Vorerst stellt dieser Chartbereich das maximale bearishe Kursziel für die kommenden Handelswochen dar.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Auf Tagesbasis hat der RSI mit dem gestrigen Anstieg ein frisches Kaufsignal generiert. Mit einem Wert von 62 besteht zudem Platz für einen weiteren Kursanstieg in den kommenden Tagen. Auch der MACD-Indikator konnte oberhalb der 0-Linie ein neues Long-Signal aktivieren und unterstützt die bullishe Sicht. Gleiches gilt mit Blick auf den Wochenchart. Beide Indikatoren haben hier neue Kaufsignale ausgebildet und bieten Raum für weitere Kurszuwächse in den kommenden Wochen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,89 Euro.