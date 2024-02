Die Krypto-Märkte verschnaufen wieder etwas und auch Ethereum beginnt sich nach dem verhaltenen Kurswachstum der letzten Wochen wieder zu konsolidieren. Ein historischer Vergleich könnte ETH-Anlegern jedoch Mut für die kommenden Monate machen.

In der Vergangenheit war das erste Quartal Ethereums gezeichnet von den höchsten Kurssteigerungen. In den ersten beiden Quartalen erzielte ETH seit Start der Blockchain im Durchschnitt jeweils 85 bzw. 76 Prozent Wachstum. In bullischen Jahren legte der Kurs zudem im letzten Quartal um durchschnittlich 23 Prozent zu.

Ethereums monatliche Kurs-Performance. Quelle: Coinglass

Behält der Krypto-Markt seine Vierjahreszyklen bei und Ethereum sich seine Marktanteile, ist es möglich, dass für ETH ein fulminantes Kurswachstum in den kommenden Monaten beginnt, das zu Beginn des Jahres 2025 seinen Höhepunkt erreichen könnte. Ein durch EigenLayer losgetretener Boom im Restaking-Sektor könnte diese Dynamik zudem weiter beschleunigen. Einen entsprechenden Kurssprung prognostizierte die Standard Chartered Bank jüngst.

