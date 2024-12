Ethereum (ETH): So geht es nach dem Kursausbruch weiter

Ethereum (ETH): So geht es nach dem Kursausbruch weiter

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Anleger weiter mit einem Ausbruch in Richtung Allzeithoch planen können

Welche Chartmarken Ethereum nun verteidigen muss, um die Rallye nicht zu gefährden

Wieso der Bereich um 4.000 US-Dollar zum Zünglein an der Waage werden könnte

Nachdem sich die zweitgrößte Kryptowährung in den letzten 30 Handelstagen um bemerkenswerte 30 Prozent bis an ihr Hoch aus dem März erholt hatte, nahmen Anleger im Bereich des 78er Fibonacci-Retracements Gewinne mit. Der Ether-Kurs rutschte innerhalb weniger Stunden um 12 Prozent gen Süden ab und konnte sich erst unweit des Ausbruchsniveaus aus dem November bei 3.464 US-Dollar stabilisieren und den Handelstag in der Folge oberhalb der 3.566 US-Dollar beenden.

