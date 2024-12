Im Tageschart wird deutlich, dass das im März gebildete Hoch bei Ethereum (ETH) derzeit Schwierigkeiten bereitet, durchbrochen zu werden. Es besteht die Möglichkeit, dass ETH ein M-Pattern an der roten Widerstandslinie bildet, falls der Kurs dort nicht weiter ansteigen kann.

Ein Blick auf den RSI (Relative Strength Index) zeigt eine leichte Schwäche, während der MACD (Moving Average Convergence Divergence) momentan kein positives Momentum im Histogramm anzeigt. Die beiden blauen Linien markieren starke Unterstützungszonen. An der oberen dieser beiden Zonen verläuft der 50er Daily EMA (Exponential Moving Average), dargestellt durch die gelbe Linie. Darunter befindet sich die rote Linie, die den 200er Daily EMA markiert.

Die Liquidation Levels (oben im Chart) verdeutlichen, dass der Kurs mehr Potenzial hat, nach unten zu fallen, um dort liegende hochgehebelte Positionen abzulaufen, als nach oben.

Ethereum Tageschart & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Unterstützungen und kurzfristige Chancen

Im 4-Stunden-Chart hat ETH seit der Marke von 3.000 US-Dollar und dem dreifachen Boden in der blauen Box eine beeindruckende Aufwärtsbewegung gezeigt. Der Kurs wurde dabei mehrfach vom 50er EMA unterstützt, wie die gelben Pfeile verdeutlichen. Beim letzten Rückgang von Bitcoin auf 94.000 US-Dollar verlor ETH kurzfristig den 50er EMA, konnte jedoch an der hellblauen Linie Support finden und sich erneut darüber bewegen.

Die weißen Linien markieren wichtige Preisniveaus bei 3.000 US-Dollar und 3.500 US-Dollar, die von Bedeutung sind, falls Bitcoin eine stärkere Korrektur erfährt. Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt, dass an diesen Marken erhebliche Liquidität liegt. Eine potenzielle Korrektur in diesem Bereich würde einer Bewegung von 10 Prozent bis 20 Prozent entsprechen, was auch in einem Bullrun nicht ungewöhnlich wäre.

Aktuell tut sich ETH schwer, weiter nach oben zu steigen, da der Fokus wieder stärker auf Bitcoin liegt. Sollte ETH jedoch das Top bei 4.064 US-Dollar durchbrechen, könnte Liquidität bis zur Marke von 4.300 US-Dollar angelaufen und abgeholt werden.

Der RSI im 4-Stunden-Chart bewegt sich seitwärts um die Marke von 56 Punkten, was kurzfristig keine klare Richtung vorgibt. In beiden Richtungen besteht ausreichend Raum für eine Fortsetzung der Bewegung. Ein RSI, der über der 50-Punkte-Marke bleibt, signalisiert jedoch, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Die Entwicklung bleibt spannend, da sich diese Woche weitere entscheidende Kursbewegungen abzeichnen könnten.

Ethereum 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.