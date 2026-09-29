Mehr als sechs Millionen Ether liegen inzwischen bei BitMine. Ein großer Teil davon ist gestakt und bringt dem Unternehmen laufende Erträge.

Ethereum-Bestand wächst weiter – BitMine steht kurz vor seinem großen Ziel

Ethereum-Bestand wächst weiter – BitMine steht kurz vor seinem großen Ziel

BitMine hat seinen Ethereum-Bestand auf mehr als sechs Millionen ETH ausgebaut. In der vergangenen Woche kaufte das von Tom Lee geführte Unternehmen weitere 17.362 Ether und hält nun insgesamt 6.001.302 ETH im Wert von rund 16,1 Milliarden US-Dollar. Zum aktuellen Kurs entspricht der jüngste Kauf einem Volumen von etwa 46,7 Millionen US-Dollar.

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BitMine provided its latest holdings update for September 28, 2026



$17.2 billion in total crypto + "moonshots":

– 6,001,302 ETH at $2,698 per ETH (per @coinbase)

– 213 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $115 million stake in Eightco Holdings… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH $BMNP (@BitMNR) September 28, 2026

Damit besitzt BitMine inzwischen mehr als 4,9 Prozent der derzeit umlaufenden Ethereum-Menge. Tom Lee bezeichnete das Überschreiten der Sechs-Millionen-Marke als wichtigen Meilenstein und verwies darauf, dass das Unternehmen diese Position in weniger als 15 Monaten aufgebaut habe.

Ethereum-Ziel ist fast erreicht

Neben Ethereum hält BitMine auch 213 Bitcoin, eine Beteiligung an Eightco Holdings im Wert von 115 Millionen US-Dollar sowie eine Beteiligung an Beast Industries über 180 Millionen US-Dollar. Bargeld und marktgängige Wertpapiere summieren sich laut Unternehmen auf weitere 672 Millionen US-Dollar.

Von den Ethereum-Beständen sind inzwischen 5.067.309 ETH im Wert von rund 13,7 Milliarden US-Dollar gestakt. Das entspricht etwa 84 Prozent des gesamten Bestands. Auf dieser Basis rechnet das Unternehmen derzeit mit annualisierten Staking-Einnahmen von 358 Millionen US-Dollar.

Die Aktie des Unternehmens ist auf Monatssicht um 6,93 Prozent gestiegen / Quelle: TradingView

BitMine hatte sich von Anfang an das Ziel gesetzt, fünf Prozent aller Ether zu halten. Bei einer umlaufenden Menge von rund 122,1 Millionen ETH hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits 98 Prozent dieses Ziels erreicht und ist damit nur noch einen kleinen Schritt von der selbst gesetzten Marke entfernt.

BitMine bleibt damit die mit Abstand größte Ethereum-Treasury. Dahinter folgen Sharplink mit rund 888.938 ETH und The Ether Machine mit etwa 496.712 ETH. Unter den börsennotierten Krypto-Treasuries insgesamt liegt BitMine hinter Strategy auf Rang zwei.