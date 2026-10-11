Eine gefälschte Sicherheitswarnung sorgt bei Coldcard für Aufregung. Nun versucht der Hersteller herauszufinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Erst Millionenverlust und jetzt Phishing: Coldcard warnt vor neuer Bitcoin-Falle

Erst Millionenverlust und jetzt Phishing: Coldcard warnt vor neuer Bitcoin-Falle

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coldcard warnt vor Phishing-Angriffen auf Nutzer von Hardware Wallets. â³

Ein betrügerischer Link wurde über den offiziellen X-Account des Unternehmens verbreitet. â³

Angreifer versuchten, Nutzer auf eine gefälschte Internetseite zu locken. â³

Coldcard untersucht den Vorfall und fordert zur Vorsicht auf.

Der Hardware Wallet-Hersteller Coldcard hat schwierige Monate hinter sich: Erst im Sommer führte eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Software dazu, dass Bitcoin im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Nun haben es Angreifer offenbar auf den offiziellen X-Account des Unternehmens abgesehen, über den am Sonntag ein betrügerischer Link verbreitet wurde. Hinter einer vermeintlichen Sicherheitswarnung verbarg sich der Versuch, Nutzer auf eine gefälschte Internetseite zu locken.

We are investigating how a post containing a phishing link was published from this account. It has since been deleted.



Do not visit or interact with that link. COLDCARD’s only official website is https://t.co/veUyheguQW.



This account has used offline 2FA with tightly restricted… pic.twitter.com/bLwwUb1CVu — COLDCARD (@COLDCARDwallet) October 11, 2026

In dem inzwischen gelöschten Beitrag wurde behauptet, dass eine neue Schwachstelle bei der Erstellung von Wiederherstellungsphrasen entdeckt worden sei. Betroffene sollten ihre Bitcoin deshalb auf eine angeblich sichere Wallet übertragen. Die verlinkte Seite war allerdings darauf ausgelegt, sensible Wallet-Daten abzugreifen und damit Zugriff auf die Kryptowährungen der Nutzer zu erhalten.

Bitcoin-Besitzer vor Phishing-Angriffen gewarnt

Coldcard entfernte den Beitrag und forderte seine Kunden auf, den Link keinesfalls zu öffnen. Das Unternehmen untersucht inzwischen, wie die betrügerische Nachricht über den offiziellen Account veröffentlicht werden konnte.

Ob die Täter tatsächlich Zugriff auf den X-Account erlangten oder die Nachricht auf anderem Weg veröffentlichen konnten, ist noch ungeklärt. Coldcard hat die Sicherheitsabteilung von X eingeschaltet und prüft die entsprechenden Zugriffsprotokolle. Hinweise auf einen erfolgreichen Diebstahl von Bitcoin durch den jüngsten Phishing-Versuch liegen bislang nicht vor.

Der Vorfall zeigt, dass selbst Nachrichten von offiziellen Unternehmensaccounts nicht bedenkenlos vertraut werden sollte. Besonders misstrauisch sollten Nutzer werden, wenn sie über einen Link aufgefordert werden, ihre Wiederherstellungsphrase einzugeben oder ihre Bitcoin auf eine andere Wallet zu übertragen. Seriöse Hardware Wallet-Hersteller verlangen niemals die Herausgabe einer Seed-Phrase über eine Internetseite.