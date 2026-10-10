Satoshi Nakamoto gilt als eine der rätselhaftesten Persönlichkeiten der modernen Finanzwelt. Schätzungen zufolge werden ihm rund 1,1 Millionen Bitcoin zugeordnet, die sich in frühen Wallets befinden. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Vermögen von etwa 90,4 Milliarden US-Dollar. Seit Jahren liegen diese Bestände praktisch unberührt und niemand weiß, ob der Besitzer jemals wieder auftauchen wird. Was würde passieren, wenn Satoshi plötzlich zurückkehrt und seine Bitcoin bewegt?
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren