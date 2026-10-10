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Der schlafende Riese 

Wie gefährlich wäre eine Rückkehr von Satoshi für Bitcoin?

Bitcoin ist heute robuster als noch vor einigen Jahren. Dennoch könnte ein einzelner Akteur das gesamte System ins Wanken bringen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Satoshi Nakamoto (Statue)

Beitragsbild: Shutterstock

 | Werden die Bitcoin je verkauft?

Satoshi Nakamoto gilt als eine der rätselhaftesten Persönlichkeiten der modernen Finanzwelt. Schätzungen zufolge werden ihm rund 1,1 Millionen Bitcoin zugeordnet, die sich in frühen Wallets befinden. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Vermögen von etwa 90,4 Milliarden US-Dollar. Seit Jahren liegen diese Bestände praktisch unberührt und niemand weiß, ob der Besitzer jemals wieder auftauchen wird. Was würde passieren, wenn Satoshi plötzlich zurückkehrt und seine Bitcoin bewegt?

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