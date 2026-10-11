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Alarmierende Entwicklungen 

KI könnte Kryptowährungen knacken – wie sicher sind Bitcoin und Ethereum noch?

Neue Fortschritte in der KI-Mathematik lassen bisherige Sicherheitsannahmen infrage stellen. Experten fordern deshalb erste Schutzmaßnahmen, warnen aber vor übereilten Schritten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Vitalik Buterin

Beitragsbild: picture alliance

 | Künstliche Intelligenz wird immer leistungsfähiger

Ethereum-Forscher Justin Drake warnte jüngst vor einem möglichen Durchbruch künstlicher Intelligenz, der die heutige Kryptografie früher als erwartet angreifbar machen könnte. Auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin nimmt die Gefahr ernst, rät allerdings von überstürzten Maßnahmen ab. Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich und können sich Kryptowährungen davor schützen? BTC-ECHO hat exklusiv mit Lucien Bourdon, Bitcoin-Analyst bei Trezor, darüber gesprochen, wie realistisch ein solcher Angriff aus heutiger Sicht ist.

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