Neue Fortschritte in der KI-Mathematik lassen bisherige Sicherheitsannahmen infrage stellen. Experten fordern deshalb erste Schutzmaßnahmen, warnen aber vor übereilten Schritten.

KI könnte Kryptowährungen knacken – wie sicher sind Bitcoin und Ethereum noch?

KI könnte Kryptowährungen knacken – wie sicher sind Bitcoin und Ethereum noch?

Ethereum-Forscher Justin Drake warnte jüngst vor einem möglichen Durchbruch künstlicher Intelligenz, der die heutige Kryptografie früher als erwartet angreifbar machen könnte. Auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin nimmt die Gefahr ernst, rät allerdings von überstürzten Maßnahmen ab. Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich und können sich Kryptowährungen davor schützen? BTC-ECHO hat exklusiv mit Lucien Bourdon, Bitcoin-Analyst bei Trezor, darüber gesprochen, wie realistisch ein solcher Angriff aus heutiger Sicht ist.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.