Ethereum-Forscher Justin Drake warnte jüngst vor einem möglichen Durchbruch künstlicher Intelligenz, der die heutige Kryptografie früher als erwartet angreifbar machen könnte. Auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin nimmt die Gefahr ernst, rät allerdings von überstürzten Maßnahmen ab. Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich und können sich Kryptowährungen davor schützen? BTC-ECHO hat exklusiv mit Lucien Bourdon, Bitcoin-Analyst bei Trezor, darüber gesprochen, wie realistisch ein solcher Angriff aus heutiger Sicht ist.
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