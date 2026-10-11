Cardano hat einen neuen Token-Standard eingeführt. Das Upgrade könnte dem Netzwerk neue Türen öffnen.

Cardano mit neuem Upgrade: Was bedeutet das für den ADA-Kurs?

Cardano mit neuem Upgrade: Was bedeutet das für den ADA-Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano hat den neuen Token-Standard CIP-0113 eingeführt, der Emittenten mehr Kontrolle über digitale Vermögenswerte ermöglicht. â³

Der ADA-Kurs zeigt derzeit eine neutrale bis leicht bärische Marktlage mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. â³

Die Cardano Foundation hat den neuen Token-Standard CIP-0113 auf dem Mainnet eingeführt, der Herausgebern digitaler Vermögenswerte deutlich mehr Kontrolle über ihre Token ermöglicht. Künftig können Emittenten bestimmte Guthaben einfrieren, Vermögenswerte beschlagnahmen oder einzelne Adressen vom Handel ausschließen. Die Funktionen richten sich vor allem an Stablecoin-Anbieter und Herausgeber tokenisierter Finanzprodukte, die gesetzliche Vorschriften unmittelbar auf der Blockchain umsetzen müssen.

Cardano’s programmable token standard, CIP-0113, is live on mainnet.



Issuers of stablecoins and other regulated assets can now build compliance rules directly into native Cardano tokens.



Enforced by the network itself. No hard fork required. pic.twitter.com/J6WKo1G6bI — Cardano Foundation (@Cardano_CF) October 7, 2026

Für Besitzer der Kryptowährung ADA gibt es allerdings Entwarnung, denn der native Token selbst kann durch den neuen Standard weder eingefroren noch beschlagnahmt werden. Die Kontrollmöglichkeiten gelten ausschließlich für Vermögenswerte, deren Emittenten CIP-0113 freiwillig verwenden.

Kann das neue Upgrade dem ADA-Kurs Auftrieb verleihen?

Cardano Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,2500 US-Dollar (High) und 0,2455 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei 4‑Stunden‑Candles. Aktuell schloss ADA bei 0,2475 US-Dollar, damit liegt der Preis rund −3,06 Prozent unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2553 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt 9.294.966.318 US-Dollar und liefert Kontext für Anleger im Krypto‑Wert‑Vergleich.

Der Kurs notiert leicht unter dem EMA‑20 (0,2483 US-Dollar) und zeigt nach dem Oktober‑Peak (Hoch 0,2824 US-Dollar) eine Abfolge tieferer Hochs (0,2792 → 0,2597 → 0,2553), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Unterstützungen liegen bei 0,2462 US-Dollar (Fibonacci‑Level) und intraday bei 0,2455 US-Dollar, Widerstände bei 0,2550 US-Dollar und 0,2595 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Cardano Momentum-Check

Der RSI liegt bei 53,0 und befindet sich damit im neutralen Bereich für Krypto‑Setups. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Aufwärtsdrucks, was auf nachlassende Beschleunigung des Trends hindeutet.

Volatilität & Risiko ADA

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,02079 US-Dollar und signalisiert moderate, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase; Risiko für Anleger bleibt mittel, solange die Spanne erhalten bleibt.

Kurzfristige Prognose & Schluss

Die kurzfristige Prognose für ADA am 11.10.2026 bleibt neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen: 0,2462 US-Dollar (Fibonacci) und 0,2455 US-Dollar; Widerstände: 0,2550 US-Dollar und 0,2595 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,2550 US-Dollar könnte Raum bis 0,2750 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 0,2450 US-Dollar Abgaben Richtung 0,2300 US-Dollar wahrscheinlicher macht. Anleger sollten Kursreaktionen am EMA‑20 und am Fibonacci‑Level beobachten, um Preis‑Szenarien zu bewerten.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent könnte sich Cardano in einer Spanne zwischen 0,245 und 0,258 US-Dollar bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs zwischen 0,2455 und 0,2550 US-Dollar bleibt und sich der RSI bei 50 bis 55 stabilisiert. Die EMA-20 bei 0,2483 US-Dollar dient dabei als kurzfristige Unterstützung.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte Cardano auf 0,259 bis 0,275 US-Dollar steigen, wobei die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent liegt. Dafür müsste der ADA-Kurs nachhaltig über 0,2550 US-Dollar schließen und der RSI die Marke von 55 überschreiten. Auch die EMA-20 müsste wieder zurückerobert werden, bevor ein Anstieg in Richtung 0,2680 US-Dollar möglich wäre.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent droht Cardano ein Rückgang auf 0,230 bis 0,244 US-Dollar. Auslöser wäre ein täglicher Schlusskurs unter 0,2450 US-Dollar, begleitet von einem RSI unter 45. Sollte auch die Fibonacci-Unterstützung bei 0,2462 US-Dollar brechen, könnte der ADA-Kurs anschließend bis auf 0,2300 US-Dollar fallen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.