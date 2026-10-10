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KI-Expertise aus Fernost 

Ethereum-Prognose bis 2027: Diesen ETH-Kurs erwarten Chinas führende KIs

Kimi, DeepSeek und Co. machen den US-Chatbots zunehmend Konkurrenz. Doch wie schätzen Chinas führende KI-Modelle die weitere Kursentwicklung von Ethereum ein? Wir haben nachgefragt und drei Szenarien durchgespielt: vom Worst-Case bis zum Best-Case.

Tobias Zander
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Ethereum-Münze vor China-Fahne

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Die Ethereum-Kursszenarien der Top-KIs aus China dürften viele überraschen

Erst stellte DeepSeek die US-amerikanischen KI-Giganten bloß, dann sorgte mit Kimi K3 bereits das nächste chinesische Modell für großes Aufsehen. Der technologische Wettlauf zwischen Washington und Peking spitzt sich immer weiter zu. Aber können die Chatbots aus dem Reich der Mitte auch die Zukunft des Krypto-Marktes vorhersagen? Ethereum liefert dafür eine spannende Fallstudie, denn noch vor wenigen Monaten drohte die zweitgrößte Kryptowährung unter 1.500 US-Dollar abzustürzen, ehe eine kräftige Kurserholung neue Hoffnungen weckte. BTC-ECHO hat die Elite der China-KIs nach ihren ETH-Kurszielen für Januar 2027 gefragt. Drei Szenarien von pessimistisch bis optimistisch.

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