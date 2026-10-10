Erst stellte DeepSeek die US-amerikanischen KI-Giganten bloß, dann sorgte mit Kimi K3 bereits das nächste chinesische Modell für großes Aufsehen. Der technologische Wettlauf zwischen Washington und Peking spitzt sich immer weiter zu. Aber können die Chatbots aus dem Reich der Mitte auch die Zukunft des Krypto-Marktes vorhersagen? Ethereum liefert dafür eine spannende Fallstudie, denn noch vor wenigen Monaten drohte die zweitgrößte Kryptowährung unter 1.500 US-Dollar abzustürzen, ehe eine kräftige Kurserholung neue Hoffnungen weckte. BTC-ECHO hat die Elite der China-KIs nach ihren ETH-Kurszielen für Januar 2027 gefragt. Drei Szenarien von pessimistisch bis optimistisch.
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