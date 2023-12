Irgendwo an der Mittelmeerküste soll die Wiege einer neuen Zivilisation entstehen. Ein Quell technischen Fortschritts, der Weisheit und Vitalität, wo die Laster der Moderne abgestreift werden und ein techno-esoterisches Zeitalter beginnt. Der Name der futuristischen Planstadt für wohlhabende Systemaussteiger lautet Praxis. Man könnte meinen, es handle sich hierbei um einen Klappentext zu einem Science-Fiction-Roman von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard. Doch dieser Zufluchtsort soll tatsächlich entstehen. Visa an prominente Tech-Investoren werden bereits vergeben, Gelder fließen. Aus Peter Thiels Umfeld, von Sam Altman – und aus der Krypto-Industrie. Die spielt eine wichtige Rolle in den Planungen, auch, weil sich Teile der Subkultur mit der von Praxis zu überlappen scheinen.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Wir zeigen dir die besten Anbieter für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana & Co. In unserem Vergleichsportal findest du den für dich passenden Anbieter. Zum Anbietervergleich