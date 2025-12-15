In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Coins führende KI-Systeme für 2026 sehen
- Warum sich drei klare Favoriten herauskristallisieren
- Diese "Super-Narrative" prägen laut KI den nächsten Zyklus
Was passiert, wenn man fünf der stärksten KI-Modelle der Welt fragt, welche Kryptowährungen 2026 das größte Potenzial haben? Wir haben ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini und DeepSeek denselben Prompt gegeben. Jede KI hat auf Basis von Marktzyklen, Onchain-Daten, Narrativen, VC-Flows und Sentiment ihre eigene Top-3 erstellt.
Das überraschende Ergebnis: Trotz völlig unterschiedlicher Modellarchitektur und Datenbasis kristallisieren sich drei klare Favoriten heraus. Projekte, die quer durch die Modelle immer wieder auftauchen, von konservativ bis experimentell, von technischer Fundamentalanalyse bis narrativ getrieben.
