BTC-ECHO
Fünf KI-Modelle, kein Bitcoin 

Diese drei Coins haben laut KI 2026 das größte Potenzial

Fünf führende KI-Modelle nennen ihre Favoriten für den nächsten Krypto-Bullrun. Überraschend: Bitcoin ist nicht darunter.

Giacomo Maihofer
Eine KI benutzt ein futuristisches Dashboard

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wir haben mehrere KI-Modelle nach ihren Krypto-Favoriten gefragt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Coins führende KI-Systeme für 2026 sehen
  • Warum sich drei klare Favoriten herauskristallisieren
  • Diese "Super-Narrative" prägen laut KI den nächsten Zyklus

Was passiert, wenn man fünf der stärksten KI-Modelle der Welt fragt, welche Kryptowährungen 2026 das größte Potenzial haben? Wir haben ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini und DeepSeek denselben Prompt gegeben. Jede KI hat auf Basis von Marktzyklen, Onchain-Daten, Narrativen, VC-Flows und Sentiment ihre eigene Top-3 erstellt.

Das überraschende Ergebnis: Trotz völlig unterschiedlicher Modellarchitektur und Datenbasis kristallisieren sich drei klare Favoriten heraus. Projekte, die quer durch die Modelle immer wieder auftauchen, von konservativ bis experimentell, von technischer Fundamentalanalyse bis narrativ getrieben.

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren