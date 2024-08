In diesem Artikel erfährst du: Wie stark Dogwifhat seit Start performt

Woher das Meme kommt und wie es zum Trend wurde

Warum Dogwifhat der "Dogecoin" dieses Zyklus werden könnte

Welche Risiken für Anleger bestehen

Der Kryptomarkt erholt sich vom Flash Crash. Und ganz oben unter den Performern der Top100: Dogwifhat. Mal wieder. Fast 27 Prozent Plus in 24 Stunden. Der süße Hund mit dem Hut scheint nicht totzukriegen. Nach dem Start Ende November 2023 kannte der Memecoin fast nur eine Richtung: nach oben. Rund 25.000 Prozent Wachstum in knapp 4 Monaten: Dogwifhat etablierte sich rasant als neuer Star am Memecoin-Himmel. Zeitweise überholte er Pepe und kratzte am Höhepunkt im April 2024 an einer Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar. Zwar ist der Hype zuletzt etwas abgeflacht, doch Prognosen bleiben optimistisch. Was hinter dem Erfolg von Dogwifhat steckt und warum er sogar das Dogecoin dieses Bullruns werden könnte.

