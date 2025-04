In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Dogecoin (DOGE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Doge befindet sich aktuell am 800er EMA im Tageschart und setzt seine seit Wochen andauernde Seitwärtskonsolidierung fort. Über dem aktuellen Kursniveau verlaufen zudem der 50er, 200er und ebenfalls der 800er EMA – ein markanter technischer Widerstandsbereich, dessen Überwindung eine starke Marktreaktion erfordern dürfte.

Ein positives Signal liefert der RSI (Relative Strength Index), der trotz der Konsolidierung keine tieferen Tiefs mehr ausbildet. Dies kann als Hinweis auf nachlassenden Verkaufsdruck und zunehmendes Kaufinteresse gewertet werden. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bestätigt dieses Bild: Das Histogramm zeigt weiterhin kein stärker werdendes negatives Momentum, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet.

Solange der Gesamtmarkt – insbesondere Bitcoin – jedoch keine klare Richtung vorgibt, dürfte es Doge schwerfallen, nachhaltig auszubrechen. Ein überzeugendes Signal vom Marktführer ist essenziell, um eine neue Aufwärtsbewegung zu initiieren.

Die aktuelle Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigt, dass beim jüngsten Rücksetzer nahezu alle darunterliegenden Liquiditätsbereiche abgeholt wurden. Über dem Kurs befindet sich zwar derzeit nur begrenzt Liquidität, allerdings mehr als im unteren Bereich – ein potenzieller Anreiz für eine Bewegung nach oben.

DOGE Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Test des 50er EMA – Entscheidung naht

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass der Kurs in den letzten Tagen mehrfach an der 50er EMA gescheitert ist. Aktuell notiert Doge erneut exakt an dieser Marke – ein entscheidender Punkt, der über den kurzfristigen Trendverlauf entscheiden dürfte.

Direkt oberhalb befindet sich zudem eine rote Widerstandszone, die weiteren Verkaufsdruck erzeugen könnte. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch nicht, wäre eine erneute Abweisung zu erwarten – potenziell mit einem Rücklauf in tiefere Support-Bereiche.

Der RSI pendelt momentan um die 50-Punkte-Marke – ein neutrales Signal ohne klare Richtung. Der MACD bleibt zwar im positiven Bereich, liefert jedoch ebenfalls kein eindeutiges bullishes Momentum.

Die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) zeigen ein deutliches Übergewicht an Long-Positionen in der aktuellen Preisspanne. Der jüngste Anstieg hat zahlreiche Longs mit hohem Hebel aktiviert – ein klassisches Szenario, in dem der Markt kurzfristig eine Gegenbewegung nutzen könnte, um diese Liquidität gezielt abzuschöpfen.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.