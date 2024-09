Heute Morgen hat der Abverkauf von Bitcoin auf die 56.000 US-Dollar-Marke auch den Dogecoin sowie den restlichen Kryptomarkt mitgerissen. Sollte Bitcoin dieses Niveau bei 56.000 US-Dollar nicht halten können, könnte ein weiterer Rückgang auf 49.000 US-Dollar folgen, was zu einer vollständigen Füllung des großen Wicks im Tageschart führen würde. Für DOGE bedeutet dies: Wenn BTC seine 56.000 US-Dollar halten kann, könnte es den Support 0,09553 US-Dollar (blaue Linie im Chart) ausbauen. Dadurch könnte ein höheres Handelsvolumen generiert werden, was das Potenzial für einen Ausbruch des W-Patterns bietet. Im besten Fall könnte DOGE wieder über dem 800-Tages-EMA notieren und den Widerstand bei 0,11338 US-Dollar (gelbe Linie im Chart), der bereits beim letzten Mal erreicht wurde.

Sollte BTC seine Marke bei 56.000 US-Dollar jedoch nicht halten, wäre auch DOGE von einem weiteren Abverkauf betroffen. In diesem Fall müsste mit dem Point of Control (POC) vom VPVR gerechnet werden, der im Tageschart bei 0,08 US-Dollar liegt. Auf diesem Niveau fand DOGE zuletzt am 5. August starken Support, was zur Entstehung des großen Wicks beitrug. Dies könnte dazu führen, dass dieses Niveau erneut getestet wird. Bei einem Preis von 0,08 US-Dollar hätte DOGE stabilen Support, da hier laut VPVR das meiste Handelsvolumen im Daily Chart stattfand.

DOGE Tageschart (Quelle: TradingView)

Indikatoren zeigen sich verhalten

Im 4-Stunden-Chart zeigt der Dogecoin-Kurs tiefere Tiefs, während der RSI höhere Hochs verzeichnet, was auf starkes Kaufinteresse hinweist und eine bullishe Divergenz signalisiert. Solange der Support im 4-Stunden-Chart bei 0,09417 US-Dollar (hellblaue Linie im Chart) hält, bleibt die Lage stabil, da keine 4-Stunden-Kerze unter diesem Niveau geschlossen hat. Dennoch sollte die untere blaue Box, die von 0,08 bis 0,085 US-Dollar reicht, weiterhin im Blick behalten werden, da dieser Bereich erneut getestet werden könnte. Der MACD zeigt derzeit keine signifikanten Bewegungen und verläuft seitwärts, während das Histogramm ohne großes Momentum zwischen positiv und negativ schwankt. Erst bei einem Ausbruch in eine klare Richtung könnte es wieder interessant werden.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.